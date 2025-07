Gulyás Gergely: Egyetértünk a gazdák tüntetésével - Videó

Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra

Gulyás Gergely ezután kitért az ukrajnai helyzetre is. Emlékeztetett: az elmúlt napokban nagy felháborodás követte a kényszersorozást, ugyanis egy magyar ember – Sebestyén József – is életét vesztette közben. A miniszter ezt elfogadhatatlannak nevezte, és szerinte az az állam, ahol ez megtörténhet az még nem alkalmas az uniós tagságra.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország álláspontja mellé nem sorakoztak fel az uniós államok, ami szerinte azért megdöbbentő, mert a meggyilkolt férfi magyar állampolgár is volt, vagyis uniós állampolgársággal is rendelkezett. Ezért is jelentette be a kormány a szankciós javaslatát az ügyben, mint mondta három ukrán katonai vezető érintett, őket javasolják szankciós listára tenni.

Leszögezte: Magyarország senkit nem ad ki Ukrajnának, Magyarországról senkit sem fognak a frontra vinni.

Vitályos Eszter felsorolta az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit.