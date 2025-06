Pár hét, és a Samsung végleg törli minden adatodat – így állíthatod meg

Hamarosan komoly fióktörlésbe kezd a Samsung, így akinek Galaxy-telefonja van (esetleg korábban használt ilyen okostelefont), az mindenképpen olvasson tovább, ha nem akar mindent elveszíteni.

Július 31-ig van időd megmenteni az adataidat, utána a Samsung mindent töröl, méghozzá végleg!

Fotó: Unsplash

Július végével a Samsung törli minden adatodat – amit onnantól sehogy sem szerezhetsz vissza!

A Samsung alighanem a Google-től leste el a módszert: a keresőóriás mögött álló cég már jó ideje törli az inaktív fiókokat. Érthető: belegondolni sem lehet, hány használaton kívül álló fiók lehet, illetve lehetett, amik nemcsak helyet foglalnak, de komoly biztonsági kockázatot is jelentenek – hiszen épp inaktív mivoltuknál fogva a tulajdonosuk észre sem veszi, ha feltörték, ha hackerek kezére került. Olyan ez, mint egy tanya, ahová évek óta nem látogattunk el, így könnyen lehet, hogy már rég kifosztották – azzal a különbséggel, hogy a Samsung most nemes egyszerűséggel ledózerolja a nem látogatott tanyákat.

Tehát mi is történik? Biztonsági okokra hivatkozva a cég töröl minden olyan Samsung-fiókot, amely 24 hónapja inaktív. Aki egy Galaxy-telefont használ, annak nem kell aggódnia, akinek azonban esetleg több fiókja is van, az nem árt, ha mindre ránéz – aki pedig korábban birtokolt Galaxy-telefont, jobb, ha ugyancsak így tesz. A vállalat figyelmeztetése ugyanis a következő: ha töröltek egy (inaktív) fiókot, akkor az ahhoz tartozó, azzal összekötött minden adat is azonnali, végleges törlésre kerül – azaz nincs visszaút, ami elveszett, nem lehet visszahozni.