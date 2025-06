Szűkös határidő az androidosoknak: 3 hét, és nem használhatod többé a telefonod!

Újabb, igencsak aggasztó figyelmeztetés látott napvilágot, méghozzá a lehető legmagasabb helyről: az Android-felhasználók szűk három hetet kaptak arra, hogy lépjenek, különben nem használhatják a mobiljukat! A határidő június 24, amit érdemes is betartani, a saját érdekünkben. De hogy miről is van pontosan szó? Eláruljuk!

Aggasztó figyelmeztetést kaptak az Android-felhasználók Fotó: Unsplash

Június 24. a határidő: eddig kell lépnie, aki Android-telefont használ

Természetesen megint a hackerekről, kiberbűnözőkről van szó, akik igyekeznek az okoseszközeinken fellelhető biztonsági réseket kiaknázni. A harc folyamatos köztük és a nagy cégek biztonságtechnikai szakemberei és fejlesztői között. Ez utóbbiak (ezúttal épp a Google-nél) igyekeznek olyan gyorsan befoltozni a felfedezett réseket, ahogy csak tudják. Ezt (mint azt alighanem mindenki tudja) frissítések formájában teszik, így eleve fontos, hogy ezen frissítések fel is kerüljenek a mobiltelefonjainkra, tabletjeinkre, mert más különben nem sokat érnek... És itt jön képbe a most kiadott figyelmeztetés is, valamint a szűk három- hetes határidő.