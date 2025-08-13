RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 11:59
Szijjártó Péter volodomir zelenszkij béketárgyalás tűzszünet

Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

 

 

