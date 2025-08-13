Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni.
Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.
A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.
Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
