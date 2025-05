Ne használd ezeket a PIN-kódokat: gyorsabban feltörik, mint hogy beütnéd!

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet szentelnek a hackerek a telefonoknak: sokkal több támadás érkezik célzottan ezekre a készülékekre, mint a laptopokra, asztali számítógépekre. Hogy miért? A tapasztalat az, hogy mobilon (egyrészt a kisebb képernyő, másrészt a megszokott gyorsabb reagálás miatt, harmadrészt, mert nagy eséllyel épp valahová tartunk vagy valamit csinálunk) sokkal figyelmetlenebbek vagyunk, sokkal nagyobb valószínűséggel kattintunk, nyitunk meg kártékony üzeneteket, linkeket. Ha pedig ez nem lenne elég, ott van a telefonunk elsődleges védelmi vonala, a PIN-kód, ami sokkal gyengébb, mint azt bárki hinné.

Mi a PIN-kódod? Könnyen lehet, hogy hatalmas veszélyben vagy Fotó: Pixabay

Gyorsabban fel lehet törni a PIN-kódot, mint hinnéd!

Az is elég nagy baj, ha valaki a születési évét adja meg PIN-kódnak, mondván, azt biztos megjegyzi. Ugye nem kell magyaráznunk, milyen veszélyes ez! Az se sokkal jobb, ha valaki a hónap-nap kombináció mellett dönt. Még veszélyesebb a szakértők szerint, ha valaki ugyanazt a PIN-kódot használja több helyen, például a telefonján és a bankkártyáján. Ugyanakkor nem is erről szeretnénk most szót ejteni, hanem arról a veszélyről, amit a mesterséges intelligencia jelent a hackerek kezében.