Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: azonnal törölj minden jelszót, különben...

De miért kell törölnöm a jelszavakat?

A passkey módszer azonban (figyelmeztet többek közt a Microsoft is) nem ér semmit, ha a jelszavainkat is megtartjuk, mint második, alternatív belépési módot, hiszen ezáltal azokat továbbra is feltörhetik – azaz összességében egy cseppet sem lettünk nagyobb biztonságban. Tehát ha tényleg biztonságban szeretnénk magunkat tudni az online térben, akkor nem csak áttérünk a passkey-re, de a jelszavainkat teljes mértékben ki is töröljük mindenhonnan.