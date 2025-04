Kiadták a figyelmeztetést: ezt a programot semmiképp se frissítsd a telefonodon, különben...

Aligha újdonság, mennyire fontos az online biztonságunk. Mobiltelefonunk már nem csak a kapcsolattartás eszköze, sokkal inkább személyi számítógép, mely minden adatunkat hordozza, valamint virtuális pénztárca, amin keresztül akár a teljes vagyonunkhoz hozzáférhetünk – vagy épp hozzáférhetnek mások. Nem véletlen, hogy a hackerek az utóbbi időben egyre inkább a telefonokat támadják, mintsem az asztali gépeket vagy a laptopokat. Valahogy a mobilra érkező információkban még mindig jobban bízunk, vagy tán jobban kapkodunk, nem mellesleg a kisebb képernyő is elfedi a csalásra utaló apróbb jeleket – ráadásul sokan felelőtlenebbek is az online biztonság terén, ha telefonról van szó. Most épp a Google Play Store frissítése miatt kerülhetünk bajba: akár milliókat is veszíthetünk.

A Google Play Store frissítésével a hackerek kezébe adhatjuk a telefonunkat Fotó: Artem Oleshko / Képünk illusztráció: Shutterstock

Ne frissítsd a Google Play Store-t! Mindent elveszíthetsz!

A Cyble biztonságtechnikai oldal ír arról: jelenleg az egyik legveszélyesebb vírusok egyike egy TsarBot nevű program, ami világszerte 750 banki alkalmazást, kriptovaluta-alkalmazást és más, pénzügyi alkalmazást tud specifikusan támadni. Ha egyszer települ a mobilunkra, és az általa ismert bármelyik programot felfedezi a gépünkön, máris kész a baj. A vírus ugyanis hamis bejelentkezési képernyővel dolgozik, így amikor azt hisszük, hogy mondjuk a banki appunkba lépünk be, valójában a TsarBotnak (és ezen keresztül a hackereknek) adjuk meg az adatainkat, akik ezzel utána könnyedén visszaélhetnek – még kétlépcsős azonosítás esetén is.