Kiadták a figyelmeztetést: ez minden iPhone-használót érint

A Forbes cikke szerint alig egy hónappal az előző telefonos operációsrendszer-verzió után máris újabbat jelentetett meg az Apple, aminek ráadásul egyetlen funkciója van: egy darab biztonsági rést foltoz be. Hogy pontosan mi ez a biztonsági rés, arról nem adtak ki pontos információt (ez nem is meglepő, hiszen így azok a hackerek, akik még nem értesültek róla, hol lehet támadni, így nem jutnak helyzetelőnyhöz), azt azonban lehet tudni, hogy az előző frissítés egy olyan hibát javított ki, amellyel valaki rá tudott csatlakozni a telefonunkra a közelből. Állítólag most hasonló a helyzet, csak a világon bárhonnan intézhetnek ellenünk támadást a felfedezett biztonsági résen keresztül, nem csak közvetlen közelről. Szóval igencsak súlyos lehet a helyzet. Épp ezért fontos, hogy mindenki frissítse az iPhone-ja rendszerét a legújabb, iOS 18.3.2 verzióra.

A cikk megjegyzi: a helyzet súlyosságát azt is alátámasztja, hogy a telefonok frissítése mellett az Apple egy rakás más felületre (Safari 18.3.1 a böngészőkre, macOS Sequoia 15.3.2 a Mac gépekre, visionOS 2.3.2 az Apple Vision Prokra) adott ki ezzel egy időben frissítést, azonnali figyelmeztetéssel. Érdekes ugyanakkor, hogy az iOS 17-es rendszerek nem kaptak frissítést, így akinek ilyen fut a mobilján, jobban jár, ha 18-ra vált.