Vigyázz, mire keresel rá a neten! Ha ezt írod be a Google-be, milliókat veszíthetsz!

Online biztonságunk rendkívül fontos, ez azonban nem csak azt jelenti, hogy megfelelő vírusirtót használunk a készülékeinken, de azt is, hogy mi magunk is tudatosak vagyunk: nem kattintunk gyanús, sürgető üzenetekre, nem adjuk meg a bankkártyaadatainkat olyan helyen, ahol nem kellene, nem töltünk le bizonytalan forrásból alkalmazásokat – és bizony az is fontos, mire keresünk rá a neten a Google segítségével. Ha ugyanis meggondolatlanok vagyunk, az milliókba is fájhat. Hogyan? Elmagyarázzuk!

Hamar a hackerek csapdájába kerülhetünk, ha nem a megfelelő dologra keresünk rá a neten a Google segítségével Fotó: Sora Shimazaki / Pexels (illusztráció)

A Google veszélyei: mutatjuk, mire ne keress rá a neten, ha nem akarod elveszíteni a pénzedet!

A hackerek támadása különféle irányokból érkezhet: kihasználhatják a telefonunk vagy épp számítógépünk rendszerének sebezhetőségeit, vagy épp a mi hiszékenységünket, és üzenetek, levelek formájában próbálhatnak belőlünk kicsalni adatokat vagy épp rávenni minket arra, hogy valamilyen vírust, kártékony programot telepítsünk. A Forbes azonban most arról ír: akár egy egyszerű Google keresés is komoly bajt okozhat.