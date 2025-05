Csengők, bőrkormányok és dinamós lámpák: így bringáztunk régen – Galéria

Beköszöntött a jó idő, és ezzel együtt a biciklis szezon is felpörgött Budapesten. Az elmúlt hetekben több belvárosi utat is lezártak bringás felvonulások és versenyek miatt – ez már nemcsak közlekedési forma, hanem valódi közösségi esemény lett. De míg ma modern kerékpárok és elektromos rollerek lepik el az utakat, érdemes visszatekinteni arra, hogyan kerekeztek elődeink. Mutatjuk: így tekertek régen, jöjjön egy csokor retró biciklis kép a múltból!

Retró biciklizés: Magyarország, Szeged, Olajos utca. Év: 1971 (Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)

Retró biciklis felvonulások

A képek a múltat idézik meg: a fémvázak, bőrkormányok, dinamós lámpák és csilingelő csengők világát. A Csepel Camping, a Bambi utánfutós kerékpár, vagy a klasszikus férfivázas túragép ma már nosztalgikus különlegességek, de egykor ezek uralták a várost és a vidéket. A képgalériánkban megnézheted, milyen volt a kerékpározás a 60-as, 70-es, 80-as években – ünneplős ruhában, fonott kosárral, vagy épp gyereküléssel a csomagtartón.

Magyarország, Budapest XXI. Csepel Vas- és Fémművek, gyermeknap. Év: 1969 (Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)

A mai felvonulások nemcsak közlekedésről, hanem életformáról is szólnak – ahogy régen is. A képek tanúsága szerint a bicikli mindig is több volt, mint egy jármű: a szabadság, a stílus és a mindennapok része.

Lapozz bele a múltba: így tekert Budapest régen! Söpört a bringa – és most újra hódít!

Az alábbi képre kattintva láthatók a nosztalgikus biciklizés pillanatai!