Retró képgaléria: hihetetlen, mennyit változtak, rá sem ismersz Budapest ikonikus tereire

Budapesten sétálva könnyedén átjár minket a város páratlan hangulata. Minden szobor, épület és park elfeledett retró történeteket mesél. Ahogy bejárjuk a város ikonikus tereit, könnyedén elmerülhetünk a történelemben, és egy pillanatra mintha visszautaznánk az időben. Budapest minden korszakban megmutatja különleges, rabul ejtő arcát!

Budapest retró: a felvétel a Szentháromság utca – Úri utca sarkán álló ház előtt készült, szemben a Mátyás-templom. Év: 1972 (Fortepan / FŐMTERV)

Retró séta Budapest terein

Egy mondás szerint Budapest olyan, mint egy idős hölgy, aki büszkén mutatja fel a múlt emlékeit. Idős, de mégis teljes pompájában ragyog – hídjaival, a Parlamenttel, a bazilikával és a város egyéb gyönyörű ékköveivel. Ám amikor lemegy a nap, Budapest legszebb ruháját ölti fel, és új életre kel.

Nosztalgikus budapesti sétánkat a város legimpozánsabb terein kezdjük, ahol a múlt és a jelen határvonalán elvegyülnek a régi idők emlékei napjaink felfedezéseivel. A Hősök tere, amely már a századfordulón is a város egyik legismertebb helyszíne volt, ma is őrzi az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült emlékműveinek árnyékát. Ahogy végigsétálunk a tér monumentális szobrainak közelében, a múlt ünnepélyes hangulata mintha még a levegőben is ott lenne.

Hősök tere, millenniumi emlékmű. Év: 1970 (Fortepan / FŐMTERV)

A következő megállónk a Deák Ferenc tér, amely mindig is Budapest közlekedési központja volt. A régi idők villamosainak csengetése és a konflisok zajai ma már emlékek csupán, de a tér történelmi hangulata továbbra is élénken visszaköszön.

Továbbhaladva a város szívében, a lenyűgöző Szent István-bazilika impozáns kupolája magasodik fölénk. A templom előtti tér mindig is a főváros egyik legismertebb találkozóhelye volt, ahol a turisták és a helyiek egyaránt megpihennek, miközben élvezhetik a környező kávézók hangulatát.

Budapest V., Szent István tér, Szent István-bazilika. Év: 1983. A jobb oldali képen a bazilika napjainkban (Fotó:Fortepan)

Egy könnyed séta után elérkezünk a Kossuth Lajos térre, amely a város egyik legnagyobb és leglenyűgözőbb tere. Az Országház hatalmas épülete, a tér közepén álló szobrok és a Duna-parti korzó mind a múlt emlékeit idézik.

Majd ellátogatunk a Ferenciek terére, amely szintén sok történetet őriz. A Klotild paloták, amelyek a 20. század elején épültek, mintegy kapu formájában ölelik körbe a Belváros szívét. A szecessziós és neobarokk stílusjegyeket viselő paloták a régi városi élet és elegancia szimbólumai.