„Félhét éves vagyok, van egy fiú szerelmespárom” – 30 év után kiderült ki volt Kata és Pocak

A felvétel, amit Gáspár Sarolta készített, azóta is megható pillanatokat rögzített, és sokak szívébe lopta be magát a csengő hangon megnyilvánuló gyerekszerelem.

A műsorban a kis Kata kerek mondatokban vallott óvodás szerelméről, ahogy azt az évek során a YouTube-on is sokan hallhatták.

Mi vagyunk a legszerelmesebbek

– mondta akkor a kislány, aki egy bokor mögött osztotta meg érzéseit.

Ez a gyermeki őszinteség olyan meghitt emlék, hogy a rajongók évtizedeken át csak találgatták, kik lehetnek valójában a kis szerelmesek.

Most, 30 évvel később, Goldberger Kata és Póczak Tamás, már felnőttként először fedték fel kilétüket. A Facebookon találtak újra egymásra, és bár már mindketten saját életüket élik, szívesen mesélnek az óvodás korukról.

Kata és Tomi gyerekkorukban. Fotó: twice.hu

Nagy lelkiismereti dilemmát okozott, hogy felfedjem magam

– árulta el Kata a Twice-nak.

„Tomi mesélt egy történetet a kisfiáról, aki első szerelmének üvegből készült szívet készült ajándékozni, ami a legfontosabb pillanatban darabokra tört.” Ez a történet is megerősítette, miért féltek korábban megmutatkozni a nyilvánosságnak.

Kata azóta New Yorkban él, és díjlovas szakedzőként futott be karriert. „Gyerekkoromban is imádtam lovagolni, és felnőttként kizárólag ezzel szerettem volna foglalkozni.” Tomi családapává vált, Angliában élt egy ideig, majd visszatért Magyarországra. Jelenleg autós bloggerként dolgozik. „Már kisfiúként is imádtam az autókat, a bokor takarásából mindig azt tippelgettem, milyen márkájú kocsi megy el az utcán” – emlékszik vissza.

A történet legszebb üzenete Kata szavaiban rejlik: „Az én iránytűm mindenhonnan hazafelé mutat, ugyanakkor mindenhol otthon érzem magam. Ezek a kapcsolatok földelik le igazán az embert, tartják irányban.” Gyerekei is hallgatták a felvételt, és alig akarták elhinni, hogy anyjukat hallják.

Ez tényleg te vagy?

– kérdezték ámulva.

Ez a harminc évvel ezelőtti, tiszta gyermeki vallomás ma is emlékeztet bennünket arra, hogy a régi emlékek és őszinte kapcsolatok milyen erős köteléket teremthetnek az ember életében.