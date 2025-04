III. Károly ma is fülig szerelmes Kamillába

A brit uralkodó a tavaly diagnosztizált rákja miatt nemrég ismét kórházba került, ám amint kiengedték, a feleségével hivatalos útra Rómába repült. III. Károly és Kamilla több diplomáciai eseményen vettek részt, fogadta őket az azóta elhunyt Ferenc pápa is. Ám az útjuk fénypontja az állami díszvacsora volt a Quirinale elnöki palotában.

III. Károly és Kamilla a brit királyi család összetartói Fotó: Northfoto/Hot! magazin

„Károly és Kamilla Itáliában ünnepelték a házasságkötésük 20. évfordulóját, mivel az épp egybeesett az or­szág­lá­to­ga­tá­suk­kal” – mesélte egy informátor a Mir­ror­nak. „Ma is olyan szerelmesek, mint két tini!”

III. Károly angol király szívbéli elköteleződése Kamilla iránt

A történetükben fél évszázad alatt volt válás, botrány és haláleset is. Ezért most az uralkodó nagyon hálás, hogy élete utolsó fejezetét azzal töltheti, aki boldoggá teszi és királynéként is méltó párja.

„Károly el sem tudná képzelni magát Kamilla nélkül a trónon” – magyarázta Christopher Wilson életrajzíró a Starnak. „Királynak lenni kimerítő és magányos pozíció, ám Kamilla olyan lelki nyugalmat és önbizalmat ad Károlynak, amit másutt sosem talált.”

Amikor II. Erzsébet halála után 2022-ben király lett, Károly számított a felesége támogatására. Kamilla beváltotta a reményeit, sőt túl is teljesítette azokat! Odaadó hitvesként törődik a férjével, és a rákdiagnózisa óta királynéként számos feladatot átvett tőle.

„Tudja, hogy szeretett férje rákos, ám a sebezhetőségnek a legcsekélyebb jelét sem mutatja” – mondta egy udvaronc a Hello!-nak. „Az, hogy Kamilla bátor arcot öltött akkor is, amikor a király visszatért a munkába, jelzi, hogy mennyire elkötelezett iránta.”

2005 februárjában lettek jegyesek Fotó: Northfoto/Hot! magazin

III. Károly és Kamilla királyné mindenben egyetértenek

Egyesek szerint Kamillának nem lenne szabad királynénak lennie, mivel annak idején a titkos viszonyukkal pokoli lelki kínokat okoztak Károly első feleségének. Miután lebuktak, Kamilla a leggyűlöltebb nő lett Nagy-Britanniában, amit csak fokozott Lady Diána tragédiája. Ám azóta sokak véleménye megváltozott.

A királyné a legtöbb brit tetszését elnyerte a kemény munkájával

– állította Arthur Edwards királyi fotós a People-nek. „Fontos és jó ügyek mellé áll, kétszáz pártfogoltja is van. A britek látják, hogy mennyire támogatja Károlyt, aki végre boldog. Valóra vált a tündérmese!”