Őrült összeesküvés-elmélet látott napvilágot Kamilla királynéről

Az összeesküvés-elméletek széles skálájával találkozhatunk az interneten. Űrlényekről, titkos társaságokról és hasonló témákról gyakran beszélnek az emberek, most a vámpírokon van a sor. Az őrült elmélet azt feltételezi, hogy a brit királyi család tagjai titokban halhatatlan vérszívók, a család új hivatalos tagja, Kamilla királyné pedig a vámpír klán legújabb szereplője – írja a Daily Star. A teória hívei két bizonyítékot vélnek felfedezni.

III. Károly király és Kamilla királyné vámpír lenne? (Fotó: AFP)

Valódi rokonság a leghíresebb vámpírral

III. Vlad havasalföldi fejedelem, akit a Karóbahúzó Vlad becenéven is emlegetnek, a vámpír mítosz és Drakula alakjának alapját képezi. Származástan kutatók kimutatták, a jelenlegi brit király, III. Károly a vámpír fejedelem távoli leszármazottja. Károly király 2011-ben Romániában tett látogatása alatt meg is említette ezt a családi kapcsolatot. Az elmélet szerint, mivel Kamilla beházasodott a királyi családba, ezért át kellett esnie egy vámpír beavatáson is, hiszen a királyné a vérvonal részévé vált.

Ez bizonyítja, hogy Kamilla királyné vámpír

Egyes összeesküvés követők azt állítják, hogy Kamilla 2005 -ben kötött házassága egyben egy misztikus rituálé is volt. A nemesi családokat szinte mindig rejtélyes levegő veszi körül. Sokszor felvetődik, hogy vagyonukat, hatalmukat és szépségüket gonosz és sötét erőknek köszönhetik. Valóban vannak titkos szertartások és áldozatok? Néhány ember szerint Kamilla királyné sápadt bőre a bizonyíték arra, hogy valóban vámpírrá vált.