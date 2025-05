Gyomorforgató fantom terrorizálja Kaszásdűlő lakót - ezt hagyja maga után

Az biztos, hogy sok mindenre felkészülhet az ember, ha kilép az utcára Budapesten. Látott ez a város már ólálkodó csulafonatomot, aki döbbenetes trükkel hálózza be áldozatait; a budaiak találkozhattak már kajadobáló rémmel, míg a II. kerületben egy sapkás fantomtól is retteghetnek a helyiek, nem beszélve az egyre-másra felbukkanó fosófantomokról, akiknek a kerületek sem szabnak határt: bárhol felbukkanhatnak. Most azonban új kihívójuk akadt: egy borosflaskákkal alaposan felpakolt, igencsak büdös rém költözött a III. kerületi Kaszásdűlő utcáira.

A kaszásdűlői Zab utca a fantom egyik vadászterülete / Fotó: Google Maps

Lakásokba költözik be a büdös fantom

A ránézésre igénytelen, piszkos fehér pólóban kísértő fantom egészen egyedi munkásságot tudhat maga mögött: a már messziről bűzlő rém ugyanis egész nap Kaszásdűlő utcáit járja, ahol az ott álló házak lakásaiba csönget egészen addig, míg egy naiv és jóindulatú lakó be nem engedi. Ezután viszont nincs megállás: a férfi először a szeméttárolót és a lépcsőházat veszi birtokba, majd mint, aki jól végezte dolgát, elalszik a lakások előtt. Lapunk a helyiektől úgy hallotta, hogy kitessékelni szinte lehetetlen: ha megpróbálják kitenni a szűrét, akkor elképesztő agresszivitással válaszol. A környéken már rettegnek tőle, mint mondták: a zavart tekintetű férfivel már több helyen is összefutottak és egyik találkozásban sem volt köszönet.

- Többször is láttam, mindig ugyanúgy nézett ki: koszos, fehér póló meg lógós gatya. Volt, hogy láttam, ahogy különböző helyekre csönget fel, de szerintem már sehova nem engedik be. Ha nem ott van, akkor az Aldi parkolójában lóg és ott zaklatja az embereket. Ha jól láttam, akkor vagy részeg, vagy pedig beszedett valasmit - mesélte egy környékbeli. A férfi annyira felborzolta a kedélyeket, hogy már egy helyi csoportban is értekeztek róla.

Részeg, koszos, büdös, agresszív alak bolyong a lakótelepen napok óta, lépcsőházakba próbál bejutni. Sikerült is neki többször, amikor el akarták küldeni, akkor derült ki, hogy agresszív

- írta egy szerencsétlenül járt lakó. Hozzátette, hogy a férfit nem hatotta meg az, hogy kitessékelték: újra és újra visszatért.

Azóta is a környéken portyázik, üres borosflakonokat, bűzt és szemetet hagyva maga után. Ha nem talál nyitva hagyott ajtót, kaputelefonon próbálkozik, amíg valaki be nem engedi. Akkor aztán elfekszik egy lakás előtt, ott hortyog, míg hagyják

- zárta sorait. Nem ő volt az egyetlen, aki összefutott a rémmel.