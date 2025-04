"Aranyásónak nevezett a nevelt lányom, megríkattam a válaszommal"

Éppen ezért nagyon rosszul esett, ami a legutóbbi családi ebédnél történt. A tágabb rokonság összegyűlt apósomék házában, én most találkoztam először velük, ezért próbáltam jó benyomást kelteni bennük. Egyszer csak a kislány rám nézett és hangosan azt mondta mindenki füle hallatára: "Szóval milyen érzés aranyásó nevelőanyának lenni? Anya szerint ilyen vagy." Elhűltem. Az asztalnál megfagyott a levegő. Én annyit válaszoltam: "Óh drágám, én nem vagyok az anyukád. Én csak véletlenül az a nő vagyok, aki összetartja az életedet, miközben próbálja egyben tartani a saját életét is." Ennek hallatán sírva elviharzott. A vőlegényem elkomorult és később azt mondta, hogy kérjek bocsánatot a lányától, mert ő csak egy gyerek, aki elismétli, amit a felnőttek mondanak neki, én pedig lementem a gyerekek szintjére. Elmondtam neki, hogy én ÉVEKET töltöttem azzal, hogy elismertessem magam a családban és a munkámban, és most egy 15 éves kislány úgy járkál itt, mintha bármit megtehetne és mondhatna, mert senki nem szól rá. Most a család kettészakadt, és sokan azt mondják, hogy túl kemény voltam. Hibáztam volna, amikor úgy döntöttem, hogy tisztázom a lány előtt, hogy nem én vagyok az anyja, ha már megaláz az egész átkozott család előtt?