„21 vagyok, a lányom pedig 5 évvel fiatalabb nálam”

Sokan sok különféle véleményt képviselnek arról, hogy mekkora korkülönbség az, ami még belefér egy kapcsolatba, az azonban tény, hogy a következő család története garantáltan le fogja döbbenteni a többséget, ahogy már most is rengeteg kellemetlen pillanaton vannak túl: és nemcsak azért, mert a kétgyermekes férfi és barátnője közt 23 év korkülönbség van, hanem azért is, mert a férfi lánya és barátnője aggasztóan közel áll korban egymáshoz: az új „pótmama” ugyanis mindössze öt évvel idősebb, mint nevelt kamaszlánya. „Fiatalabb, mint a barátaim anyukái, sőt a többségük nővérénél is fiatalabb” – jelentette ki mostohaanyukája kapcsán a 16 éves tini.

Mark már a negyvenes évei közepén jár. Barátnője, Ellie (balról a második) 21 éves, Marcus, Mark kisfia 12, Izabelle (jobb szélen) pedig öt évvel fiatalabb pótmamájánál, ő ugyanis 16 Fotó: YouTube

A 21 éves Ellie két éve Mark párja. A férfi gyermekei, a 16 éves Izabelle és a 12 éves Marcus a Truly videójában kínosként jellemezték az első találkozást. Természetesen azóta minden megváltozott, és közel kerültek új pótanyukájukhoz, ugyanakkor még ők is érezték a kezdetektől fogva, hogy ez egy cseppet sem tekinthető átlagosnak. Sőt! Gyakorlatilag a saját környezetük sem értette, hogy jöttek össze: Ellie családja sem, de persze azóta ők is megbékéltek a helyzettel. Online azonban sok támadást kap a pár: a legtöbben a 21 éves nőt aranyásónak bélyegzik.

És hogy mit hoz a jövő a pár számára? Ellie mindenképp szeretne gyermeket kétszer idősebb párjától. Mint elárulta, két nevelt gyereke (akik persze korban inkább olyanok, mintha a testvérei lennének) csak még jobban meghozta a kedvét az anyaságra. A gyerekek pedig arról beszéltek: mivel nevelőanyjuk ennyire közel áll hozzájuk korban, sokkal energikusabb és sokkal jobban tud hozzájuk kötődni.

„Ellie a nevelőanyukám, de a legjobb barátnőm is, akivel tudok pletykálni” – magyarázta Izabelle.