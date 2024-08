„43 évvel idősebb a pasim, mindenki azt mondja, csak a pénzéért vagyok vele”

Visszavágott a trolloknak az a pár, akik között 43 év korkülönbség van. A 34 éves Imani Cupe mindig is azt gondolta, hogy majd egy tőle idősebb férfibe szeret majd bele, de a 77 éves Larry Scott-tal való összemelegedés nagyobb ugrás volt, mint azt valaha képzelte.

A szerelmes madarak egy társkereső oldalon jöttek össze, Larry „fehér haja felkeltette” Imani figyelmét. Több mint kilenc éve vannak már együtt, és 2023-ban el is jegyezték egymást.

A Love Don’t Judge című műsorban csevegve Imani ezt mondta: „Az idősebb férfiakat általában vonzóbbnak találom. Larryt elég vonzó idősebb úriembernek éreztem, és amikor személyesen láttam, nem okozott csalódást.”

Larry ma már nem tudja elképzelni az életét fiatalabb szerelme nélkül. Miközben a jövőjüket tervezgetik, Imani azért bevallja, természetes, hogy gondol arra, mi lesz, ha Larry már nem lesz.

„Amikor az ember fiatal, nem gondol az elmúlásra, de mivel most azért testközelben van az öregedés kérdésköre, nyilván gondolkodom rajta. De mindent őszintén, nyíltan megbeszélünk egymással, így ezt is” – mondta a nő.

Imanit többször is támadták már azzal, hogy aranyásó és csak a pénzéért van együtt Larryvel, mert ahogy fogalmaztak: „bűzlik neki a munka és egyszerűbb otthon háziasszonykodni”. De a nő szerint ez csak megedzette a kapcsolatukat és közelebb hozta őket egymáshoz.

A pár arról számolt be, hogy barátaik elfogadták őket és a nem mindennapi korkülönbségüket. Mindketten elismerték, hogy kezdetben a barátaik kíváncsiak voltak, miért van együtt Larry egy nála négy évtizeddel fiatalabb nővel. De most már azt vallják az ismerőseik, nem is feltűnő a korkülönbség, mivel annyira összhangban van a pár.