A közlekedés bizony veszélyes üzem, főleg, ha az út szerpentines, sötét vagy éppen havas és csúszós - nem beszélve arról, ha ezek közül mindegyik teljesül. Így volt ez vasárnap (február 16.) Tatabánya környékén is, ahol a kora esti órákban, a fagyott, csúszós úton igyekeztek haladni a helyi sofőrök két település között. Azonban a nehezített körülményekre fittyet hányva egy gyalogos fantom igencsak meghökkentő dolgot művelt: fogta magát és az autók közvetlen közelségében indult útnak két település között a szerpentinen.

A fantom a szerpentinen sétált a vak sötétben, kivilágítás vagy láthatósági mellény nélkül Fotó: Pexels (illusztráció)

Életveszélyes sétára indult a fantom

Az életveszélyes gyalogos mutatványán több sofőr is elhűlt, ugyanis úgy tudjuk, hogy nemhogy kivilágítás vagy láthatósági mellény nem volt rajta, de sötét ruhában baktatott felfelé. Információink szerint többen is csak az utolsó pillanatban figyeltek fel a fantomra, aki mellől ijedten rántották el a kormányt a vak sötétben. A döbbent és dühös autósok jobbára egymást próbálták figyelmeztetni a helyi csoportokban a vakmerő gyalogosra:

Kivilágítatlan gyalogos baktat a szerpentin környékén Tatabányáról Tarján felé

- írta egy nő. Többen is jelezték: ők is látták az illetőt, akin valóban semmilyen láthatósági mellény nem volt. A helyiek már csak azért is kiakadtak, mert Tatabánya és Tarján közti út nem csak, hogy szerpentines, de vadálatokkal is tele van:

Miértnem lehet láthatóságiban sétálni? Nem ér ezer forintot az élete?

- tették fel a kérdést többen. Információink szerint azonban ezúttal szerencsére nem történt baleset: egy autós ugyanis vélhetően megelégelte a hátborzongató sétát, és inkább felvette és magával vitte a fantomot, mielőtt tragédia lett volna a séta vége.