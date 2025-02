"Elég idősek ahhoz, hogy rendezzék maguk a dolgokat" - Tinédzser gyermekeit hátrahagyva a világ másik felén kezd új életet az anyuka

Mindent hátrahagyva, beleértve gyermekeit is az 42 éves nő úgy döntött, hogy végleg az Egyesült Államokba költözik. Úgy gondolja, mivel ő is 16 évesen hagyta el a szülői házat, így gyerekei is eléggé érettek ahhoz, hogy gondoskodjanak magukról.