Mutatjuk Magyarország legtalpraesettebb farmerlányait – Fotók!

Férfiak uralta területen példásan áll helyt a következő három fiatal nő. Halász Szibilla, Kovács Lora és Kovács Kíra a mezőgazdaságban dolgoznak, kiválóan vezetnek traktort és nem félnek bepiszkolni a kezüket.

Halász Szibilla Fotó: Bánkúti Sándor

A magyar farmerlányok

„Vágjanak bele!”

A 20 éves Halász Szibilla az anyukája, Teréz segítségével vezeti a Nagykőrös és Kocsér között lévő, több mint 10 hektáros tanyájukat. A csinos lány imádja az állatokat és magabiztosan vezet traktort is.

Ösztönözném azokat az embereket, akik még csak gondolkodnak azon, hogy mezőgazdasággal foglalkozzanak, hogy vágjanak bele! Ha valamit nagyon szeretne az ember, sikerülni fog. Akik pedig szeretik az állatokat, csak egyszerűen menjenek el egy közeli tanyára és szeretgessék meg őket; szinte biztos vagyok benne, hogy a gazda nem mondana nemet, ha megkérdeznék tőle, hogy elmehetnek-e megnézni az állatokat

– tanácsolja a fiatal gazdálkodó.

„Azzal foglalkozzatok, amit szerettek”

A 24 éves Kíra és a 20 éves Lora is férfiakat megszégyenítő módon vezetik a hatalmas munkagépeket és takarítják be a terményt. A szorgos testvérpár búzát és napraforgót is termesztenek a Veszprém vármegyei Nyárádon lévő 600 hektáros farmjukon, sőt szarvasmarhákat is tartanak. A testvérek kiskoruktól kint vannak a földeken és besegítenek a családi gazdaságban, de mellette tanulnak is. Kíra a második diplomáját szerzi meg, növényorvos lesz, Lora pedig könyvelőnek tanul.

Merjetek új és nem megszokott dolgokba belevágni. Ne tartson vissza titeket az, hogy mások mit fognak gondolni. A lényeg, hogy azzal foglalkozzatok, amit szerettek és amiben igazán kiteljesedhettek

– tanácsolta Lora.

Kovács Lora Fotó: Bánkúti Sándor

„Ne féljenek kilépni a komfortzónájukból”

Kíra is üzent a nőtársaiknak: