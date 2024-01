Az idei év sorsdöntő lesz a magyar gazdák életében

Arra vezetném vissza az egészet, hogy Brüsszel a génmódosított ukrán gabona ügyében is rossz döntést hozott, amikor megengedte a behozatalt, ráadásul Ukrajna uniós csatlakozása is felmerült, ami nagyon nehéz helyzetbe hozná a gazdákat, így ez ellen is tiltakozni kell. Szintén az elhibázott brüsszeli döntések és szankciók vitték az egekbe az energiaárakat. Mi azt mondjuk, hogy Brüsszelben változásokra van szükség, ezért is fontos a júniusi választás. Mi Magyarországon és Brüsszelben is kiállunk a magyar gazdákért és megvédjük az érdekeiket