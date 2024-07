„Mutassuk meg, hogy nőként is képesek vagyunk legalább annyit elérni, mint a férfiak” – tarolnak a neten a csinos farmerlányok

Meglátogattuk a 600 hektáros farmjukon a Kovács testvéreket, Lorát és Kírát, akik széles mosollyal fogadtak minket és lelkesen vezettek körbe a birtokon. A csinos és dolgos farmerlányok elvittek minket egy körre a hatalmas munkagépekkel, miközben szorgosan betakarították a búzát.

Kíra és Lora – Fotó: Bánkúti Sándor

A 24 éves Kira és a 20 éves Lora férfiakat megszégyenítő módon vezetik a hatalmas munkagépeket és takarítják be a terményt.

Az aratást én végzem a kombájnnal, a nővérem pedig szállítja a magot a magtárba

– mondta el a Metropolnak Lora a kombájnban ülve.

„Sokan gratulálnak is nekünk”

A csinos farmerlányok búzát és napraforgót is termesztenek a Veszprém vármegyei Nyárádon lévő 600 hektáros farmjukon, sőt szarvasmarhákat is tartanak. A testvérek kiskoruktól kint vannak a földeken és besegítenek a családi gazdaságban, de mellette tanulnak is. Kíra a második diplomáját szerzi meg, növényorvos lesz, Lora pedig könyvelőnek tanul. A dolgos testvérpárt nagy tisztelet övezi a szakmában.

A környéken dolgozó mezőgazdász fiúk már szerintem messziről megismernek minket, amikor ők is mennek traktorral az úton. Nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, illetve azt vesszük észre, hogy az autósok közül is nagyon sokan gratulálnak nekünk, integetnek

– mondta büszkén Kíra.

A Kovács testvérek a tacskójukkal – Fotó: Bánkúti Sándor

„Nőként is képesek vagyunk legalább annyit elérni, mint a férfiak”

A lányok szeretik, amit csinálnak, és a szüleik is nagyon büszkék rájuk. A csajok célja, hogy továbbvigyék, amit édesapjuk elkezdett.

Kíra üzent nőtársaiknak:

Ne féljenek kilépni a komfortzónájukból, illetve ne féljenek eltérni attól, ami átlagos és már megszokott, és azoknak a nőknek pedig, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, üzenem, hogy így tovább, tartsanak ki, és mutassuk meg, hogy nőként is képesek vagyunk legalább annyit elérni, mint a férfiak, és mi is tudunk érvényesülni ebben a szakmában.

Nézd meg a csinos farmerlányokat munka közben!