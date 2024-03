Jövő nyárig vámmentesen jöhetnek az ukrán mezőgazdasági termékek az EU-ba

Az Agroinform közlése szerint az Európai Parlament (EP) és az Európai Tanács újabb egy évre, 2025. június 5-ig meghosszabbítanák az EU-ba irányuló ukrán mezőgazdasági termékek importvámjainak és kvótáinak ideiglenes felfüggesztését, ugyanakkor védő intézkedéseket is rögzítettek piaci zavarok esetén. Az Európai Bizottság azonnal beavatkozhat, ha az ukrán import miatt jelentős zavarok lépnek fel az uniós piacon. A rendelettervezet vészfékeket is beiktatott a baromfi, a tojás és a cukor esetén. Az Európiai Parlament ezt a listát kibővítette a zabra, a kukoricára, gabonadarára és a mézre is, ellenben kimaradt belőle a búza. A vészfékek akkor lépne életbe, ha a felsorolt termékeknél az EU-ba behozott mennyiség meghaladja a 2022-as és 2023-as referenciaidőszak átlagos mennyiségét. Az Európai Bizottság pedig határozott fellépést ígért az ukrán búzaimport megugrása esetén.