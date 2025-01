Ez volt a fiú utolsó szava, akivel egy gyilkos kihívás végzett

A 28 éves korában elhunyt Sam Ballard még tinédzserként követett el egy végzetes hibát, ami miatt az élete hátralévő részében folyamatos ápolásra volt szüksége. Az ausztrál tinédzser 2010-ben, egy barátja buliján kihívásból lenyelt egy csigát. Az akkor 19 éves fiatalember rosszul lett, majd egy olyan fertőzést kapott el, ami a központi idegrendszert támadja. A Sydneyben élő, lelkes rögbijátékos Sam ezután 420 napot töltött kómában, miután kórházba szállították. Amikor felébredt, megtudta, hogy kvadriplégiát kapott – ez egy olyan bénulásos állapot, amely az ember testét a nyaktól lefelé érinti, beleértve mind a négy végtagot. Ekkor közölték vele, hogy patkánytüdőféreggel fertőződött meg. Bár a betegség általában a rágcsálókban fordul elő, a csigák is megfertőződhetnek, mivel gyakran megeszik a patkányok ürülékét, ami egy ritka, Angiostrongylus cantonensis nevű, fertőzést okozó parazitát tartalmaz.

Sam Ballard életét 19 éves korában egyik pillanatról a másikra tette tönkre egy felelőtlen kihívás Fotó: YouTube

Michael Sheasby, Sam egyik barátja így emlékezett vissza arra, amikor először látta a fiút a kórházi szobájában:

Amikor beléptem, nagyon, nagyon sovány volt, és mindenhol kábelek voltak – nagy sokk volt...

Sam édesanyja, Kate sokáig reménykedett abban, hogy fia egy nap újra járni és beszélni fog, de az ezt követő évek megviselték a családot. A fiú képtelen volt egyedül enni, és segítségre volt szüksége a mosdó használatában is. Három évvel azután, hogy megbetegedett, Samet kiengedték a kórházból, és motoros kerekesszékben tért haza. A barátok összefogtak, hogy pénzt gyűjtsenek a számára szükséges éjjel-nappali ápolásra, de a család így is adósságba került – számolt be a fiatal szomorú történetéről a Mirror.

Először a testét vette el a gyilkos kihívás, majd az életét is

2018 áprilisában Sam harcba szállt a kormánnyal, miután csökkentették a rokkantsági támogatását. Sajnos nem sokkal később, még ugyanazon év decemberében életét vesztette. Élete utolsó óráiban családja és hűséges, szerető barátai vették körül.

A fiú utolsó szavai az édesanyjához szóltak: