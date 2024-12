Mérgezett volt ez a karácsonyi sütemény, már három halálos áldozatot jelentettek be

Az emberek többségének a karácsony a kedvenc ünnepe. Jézus születésének ünnepén mindenki igyekszik meghitt hangulatot teremteni, és törekszünk arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Ilyenkor összejön a család, s vannak olyan rokonok, akikkel ha máskor nem is, karácsonykor biztosan találkozunk. Megajándékozzuk egymást és beszélgetünk. A karácsonyban sokan azt is nagyon szeretik, hogy ilyenkor igazán különleges és finom ételeket lehet enni. A magyarok halfogyaztása - amely egyébként kugróan alacsony - ilyenkor megugrik. Halászlevet eszünk, mákos nudlit, később töltött káposztát is finom salátákat. És azok a sütemények! A karácsonyi süteményekért bizony mindenki odáig van! Sajnos azonban rettenetes tragédia történt, ugyanis az egyik sütemény mérgezett volt, és hárman meghaltak.

Az egész család kórhézba került

Brazíliában van egy bizonyos fajta torta, amely tipikus karácsonyi édességnek számít. Olyan, mint nálunk a bejgli vagy a zserbó: egyetlen ünnepi asztalról sem hiányozhat. A 61 éves Zeli Terezinha Silva dos Anjos ilyen tortával szeretett volna kedveskedni a családnak, megsütötte, és amikor megvendégelte a rokonokat, büszkén tette az asztalra. A vacsora után mindazokat, akik fogyasztottak az édességből, kritikus állapotban kórházba kellett szállítani, s közülük hárman meg is haltak. Tatiana Denize Silva dos Anjos (43) és Maida Berenice Flores da Silva (58) egy nappal a torta elfogyasztása után elhunyt, Neuza Denize Silva dos Anjo szintén kórházba került, másnap pedig ő is elhunyt. Több családtag is kritikus állapotban került kórházba, köztük egy 10 éves kisfiú.

A rendőrség elrendelte a nyomozást, és átkutatta a nő otthonát. Semmiféle vitáról nem tudni, így a szándékos mérgezés kizárható. Mindazonáltal a házkutatás során nagyon sok lejárt terméket találtak. Volt egy majonéz a hűtőben, amelynek szavatossága már egy éve lejárt. A vizsgálat jelenlegi álláspontja szerint az ételek szavatossága okozhatta a mérgezést - írja a Mirror.