New York a budapesti éjszakában – 130 éves a világ legszebb kávéháza – Most hajnal 4-ig nyitva!

130 éves a világ legszebb kávéházaként számon tartott New York Café. Ennek örömére az Erzsébet körúti ikonikus kávéház december 13-tól január 6-ig – egyelőre tesztüzemben – éjszakai nyitvatartással várja vendégeit: éjféltől hajnal 4 óráig még több embernek ad lehetőséget, hogy bejusson ebbe a csodálatos palotába, a New York Kávéházba és elfogyaszthasson itt egy finom kávét és kísérő falatot.

New York Kávéház: egy finom tea és aprósütemény éjjel is jólesik a világ legszebb kávéházában

Fotó: Fodor Erika

A Luca-naptól vízkeresztig tartó hajnali „műszak” alatt az asztalfoglalás lehetősége a kávéház weboldalán érhető el. Ha az elképzelés beválik, márciustól már éjszakai étlappal is várják a patinás falak közé a vendégeket.

@fezstory 2024. December 13- tól 2025. január 6- ig - tesztüzemben- hajnal 4-ig nyitva a 130 éves New York Café! Külön szülinapi torta van. ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

A kávéház megnyitásának 130. évfordulójára egy új, különleges tortával is készült: a sárgabarack és csokoládé ízek kombinációjából összeállított alkotás egy teljes éven át elérhető lesz a vendégek számára. A jubileumi évfordulót megünneplő születésnapi „zsúrra” a New York 130 torta és a gasztronómiai csodák felvonultatása mellett élő zenével, szerencsejátékkal (csak zsetonos), író-olvasó találkozóval is megajándékozták a köszöntésre érkezőket. Mutatjuk:

A világ legszebb kávéháza a New York Kávéház

A New York Café népszerűsége 2011 óta töretlen, amikor a Ucityguides.com a világ legszebb kávéházának választotta. Ezt követően a kávéház minden emblematikus útikönyvbe bekerült, ami a professzionális üzemeltetéssel, a show-szerű programokkal és az óriási forgalom ellenére is magas színvonalú vendéglátással együtt nagyban hozzájárul az azóta is növekvő sikerekhez. Ma a New York Café kihagyhatatlan látnivalója Budapestnek, az egyik legkeresettebb látványosság. Ezért is különleges születésnapi ajándék az üzemeltetők részéről az éjszakai nyitvatartás, mert pluszlehetőséget ad a hazai vendégek számára is, hogy bejuthassanak a kávéházba, ahol már hétköznap kora reggel is kígyózó sorokban állnak az emberek.

Hétköznap kora reggel is kígyózó sorokban várnak a bejutásra a New York előtt Fotó: Fodor Erika

Dunába a kulcsokkal!

A New York Palota és Kávéház már a megnyitásakor annyira ünnepelt lett, hogy a napjukat szívesen itt töltő írók-költők haza sem akartak innen menni. Molnár Ferenc – az anekdota szerint – a megnyitás napján belevetette a New York kulcsait a Dunába, hogy azt soha ne lehessen bezárni. Most nyitott kapukkal vár éjjel is.