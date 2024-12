A Reszkessetek, betörők! Budapestre költözik - Itt a sikolymaszkos Viola karácsonyi akciója - Fotók

„Nincs karácsony Kevin nélkül!” – kapcsoljunk bármely televíziós csatornára az ünnepek alatt, a klasszikus biztosan szembe jön velünk. Sokan már unják, hogy minden karácsonykor levetítik a Reszkessetek, betörők! című filmet, másokat viszont igazi ünnepi hangulatba hoz Kevin McCallister története és várják, hogy mikor tűnik fel a tévében az aranyos kisfiú, aki a megvédi a házát a rosszaktól. Nekik kedvez most újabb akciójával Madarász Viola!

Karácsony előtt a Reszkessetek, betörők! karaktereit hozza el Budapestre a sikolymaszkos nő / Fotó: AFP

Reszkessetek, betörők, karácsonykor jön Viola

Sokak kedves gyerekkori emléke, ahogy a Reszkessetek, betörőket nézte. Kevin története arról szól, ahogy egyedül marad otthon, miközben a szülei elutaznak az ünnepekre. A 8 éves kisfiúnak mindenféle csíntevést kell kieszelnie, hogy két megátalkodott zsiványt megakadályozzon abban, hogy betörjön a családi házba. Ezúttal élőben is találkozhatunk az 1990-ben bemutatott filmvígjáték népszerű karaktereivel: Kevin és a két rosszmájú betörők, Marv Murchins és Harry Lime Budapesten lesznek karácsony körül!

Viola a barátaival időnként horrorfilmes karakterek bőrébe bújik, és sajátos humorral riogatják az embereket Ceglédtől a fővárosig. A fiatal nő Halloweenkor a Nyugati pályaudvaron tűnt fel rémisztő sikolymaszkban, ám ezúttal fiókba rejti Szellempofa álarcát és Kevin McCallisterré változik.

Madarász Viola Kevinnek öltözik karácsony előtt / Fotó: Metropol olvasó

Viola két évvel ezelőtt, 2022-ben is már osztott meg videókat, ahogy a Reszkessetek, betörők! filmet megelevenítette a barátaival. A Kyloweeen TikTok-oldalán az egyiket már több, mint 1 millióan látták, és reméli, a mostani videóikra is sokan lesznek kíváncsiak. Karácsony előtt, december 22-ig beveszik a fővárost.

„Sokat készültünk rá a barátaimmal, hogy meglegyenek időben a jelmezek. Én Kevinnek öltözök, a két haverom pedig a betörőknek” – árulta el a Metropolnak Viola.

A karakterek jelmezét a ceglédi nő saját maga varrta / Fotó: Metropol olvasó

Szánkó és vasaló is lehet náluk

Ahogy előtte is, úgy most is saját kezűleg készítette el a jelmezeket.

A betörők ruhái a nagyszülőktől vannak. A nagyapámnak rengeteg kabátja volt és azokat alakítottam át. Megcsináltam Kevin ruháit mindkét filmből, a vörös sála festve van, a sapkája pedig saját készítés teljesen. A kis mintákat egyesével rajzoltam rá!

- folytatta a nő.