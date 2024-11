Pánikhangulat a Nyugatinál, kiosztották a nők Magyar Pétert

Minden erejükre szüksége volt a budapesti rendőröknek, hogy le tudjanak kapcsolni egy megvadult férfit a Nyugati pályaudvarnál. Az állomáson pánikhangulat tört ki, miután az alak szó szerint megveszett és szemtanúk szerint több járókelőre is rátámadt.

Pánikhangulat alakult ki egy megvadult férfi miatt a Nyugatinál, a rendőrség azonnal közbelépett / Fotó: Gé

Pánikhangulat: Sokan riadtan nézték végig a jelenetet

Egy férfinél november 1-én késő délután elpattant valami és megvadult. "Az alak a nagy gyalogátkelő előtt várakozókba belekötött" – állítja egy népszerű tiktoker, S. József. Ő épp a bunyó végére ért oda, és mivel a TikTok-oldalára olyan videókat tölt fel, ami a budapesti mindennapokat is bemutatja, most is lefilmezte, ahogy a zsaruk próbálják betuszkolni a megvadult férfit a rendőrautóba.

A többi járókelőtől tudtam meg, hogy a fickó megtámadta a gitáros fiút, aki a Nyugati előtt szokott énekelni, és rajta kívül még két embernek nekiment. Aztán teljes erővel ütni kezdte az egyik jelzőlámpát

– árulta el a Metropolnak József, akinek videójában látszik, az alak foggal-körömmel küzd a járőrökkel: hörög, kapálódzik, és még a járőrautó ajtajába is belerúg, csakhogy szabaduljon.

József szerint óriási mázlija volt, hogy sikerült videóra vennie a jelenetet, ám szomorúan tapasztalja, hogy egyre gyakoribb a hasonló verekedés a Nyugatinál. „Azt mondják, meg én is látom, hogy rengeteg drogos, csöves tanyázik rendszeresen a Nyugatinál. Szoktak hasonlók történni, mint múlt pénteken, csak nem mindig videózzák éppen le” – hangsúlyozta a férfi. A videót itt nézheted meg.

A támadó ellen a VI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított büntetőeljárást.

