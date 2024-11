"A csapatodból nem jelezték, hogy ez szánalmas poszt lesz?!"–Kiosztották a neten a nők Magyar Pétert

"Nehogy kiderüljön róluk is, mint az eddigi csajaidról, hogy mind a "Tóni" embere!"– kommentálta cinikusan Szentgyörgyi Dezső, a II. világháború pilóta ászának fia Magyar Péter bejegyzését, miszerint az elnök rettentő boldog, hogy a pártjában nők is vannak, illetve hogy a TISZA fővárosi frakciója nőjogi szervezetekkel együtt tart konferenciát. Magyar posztja nemcsak a netet robbantotta, Szentkirályi Alexandra véleménye szerint is csak egy rossz vicc lehet, hogy Magyar neve és a nők védelme egy mondaton belül szerepel. Mint fogalmazott: "Te a nőket nemhogy nem becsülöd, hanem bántalmazod. A kirakatban fotózkodsz velük, a négy fal között terrorizálod őket".

Magyar Péter komoly komplexusokkal küzd a nőkkel kapcsolatban…

Kiosztották a neten a TISZA Párt elnökét, miután nő képviselőivel fotózkodott és bejelentette a nőjogi konferenciát:

"Nevetni ér?" vagy "Ez egy k...va gyenge viccnek is rossz! Te meg a nők jogai...?! Azért ennél okosabbnak gondoltalak. A csapatodból senki nem jelezte, hogy ez röhejesen szánalmas poszt lesz...?" Vagy: "Magyar Péter bántalmazó, hazug, nárcisztikus skizó..." –Véleményezték a már többször hazugságon ért Magyar Pétert bíráló nők a posztot a neten. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül a hírt.

Szentkirályi Alexandra Magyar Péterrel kapcsolatban arról beszélt, hogy aki a feleségét, a családját elárulja, az a hazájával is megteszi ugyanezt Fotó: Pesthy Marton

Péter, ugye, ez egy rossz vicc? Te a nőket nemhogy nem becsülöd, hanem bántalmazod. A kirakatban fotózkodsz velük, a négy fal között terrorizálod őket. Nők védelméről beszélsz, miután a volt feleséged és a volt barátnőd ország-világ előtt elmondta, hogyan bántál velük. Elmondták, hogy érzelmileg terrorizáltad, bántalmaztad, fizikailag is fenyegetted őket. A volt feleségedet terhesen az ajtónak lökted, könyveket és nadrágszíjat vágtál hozzá, kihasználtad, felvetted, lehallgattad, zsaroltad, elárultad

– sorolta a fideszes politikus, hozzátéve: "A női munkatársaidat is annyira becsülöd, hogy agyhalottnak és még ki tudja, hogyan minősítgeted őket. Az, aki a saját feleségét és családját simán elárulja, az a hazáját is".

Magyar Péter agresszív a nőkkel

Magyar Péter exei sorra számolnak be ugyanarról: a baloldal „messiása” narcisztikus személyiségű, erőszakos és agresszív férfi, aki nem tűr ellentmondást. Az elmúlt fél évben könnyek között beszélt erről volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, majd Magyar exbarátnője, Vogel Evelin és egy randipartnere, Laura is, akit megfenyegetett Magyar amiatt, hogy nem feküdt le vele. Magyar az Ötkert nevű diszkóban azzal vágott vissza a közeledését elutasító tinilánynak, hogy „Örülj, ha szétteheted nekem a lábad!