Blöff volt, nem jelentette fel a volt barátnőjét Magyar Péter

Miután szeptemberben megjelent Vogel Evelin Indexnek adott interjúja, Magyar Péter azt állította, hogy a volt barátnője harminc millió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőle és a párt másik öt tagjától, ezért feljelentést tesz ellene. A Mandiner most kiderítette, hogy Magyar Péter feltehetően csak blöffölt, mivel az általa megfogalmazott súlyos vádak miatt végül mégsem fordult a hatóságokhoz.

Miután a zsarolását visszautasítottuk, felvette a kapcsolatot a Fidesz alelnökével Kubatov Gáborral és havi 5 millió forintos és egyéb juttatásokért cserébe elvállalta az indexen megjelent hazug propaganda interjút

- fogalmazott szeptemberben Magyar, hozzátéve, hogy ebben a helyzetben nem tehet mást, mint hogy feljelentést tesz zsarolás bűntette miatt Vogel Evelin ellen. Magyar később az ATV-ben is megerősítette, hogy feljelentést tesz, és azt is elmondta, hogy állításait öt tanú is alá tudja támasztani.

A feljelentéssel fenyegetőző Magyar Péter ügyének kapcsán a Mandiner most megkereste a Fővárosi Főügyészséget, amely válaszában azt közölte: "az illetékességi területükön nem azonosítható olyan feljelentés, amelyet európai parlamenti képviselő tett zsarolás gyanújával".

Mindezen tények alapján felmerül a kérdés, hogy Magyar Péter súlyos állításai igazak-e és ha ennyi bizonyítéka és tanúja van, akkor eddig vajon miért nem fordult a hatósághoz? Mint ismert, Vogel Evelin először az Indexnek adott interjút, amiben Magyar Péter kirívóan erőszakos és agresszív viselkedéséről beszélt. Vogel elmondta, hogy Magyar többször fenyegetően lépett fel vele szemben, és ő volt az, akin mindig lecsapódott a haragja.

Vogel Evelin nemrég egy újabb videóval jelentkezett, ezúttal a közösségi oldalán, ahol visszautasította Magyar Péter vádjait, mondván: soha nem zsarolt senkit. Emellett beszélt "a viharos és sokszor nyomasztó kapcsolatukról", valamint arról, hogy Magyar Péter és Radnai Márk néhány héttel ezelőtt szemtől szembe megfenyegette és zsarolta őt.