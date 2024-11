Magyar tudós vált világhírűvé a macskákról készített kutatása miatt

Macskatartók figyelem: nemcsak aranyos, hanem kifejezetten megfontolt, és ravasz állattal éltek együtt. A macskák ugyanis nemcsak azért különlegesek, mert mindig talpra érkeznek, hanem azért is, mert igazi túlélők, és olyan szintű testtudattal és túlélési ösztönnel rendelkeznek, hogy még a saját gazdáikat is lehengerelték a legújabb tudományos kutatás során. A vizsgálatot egy magyar kutató, az ELTE biológusa Pongrácz Péter mutatta be, aki hétköznapi macskákon bizonyította a feltevéseit. Tudományos kutatása a nemzetközi tudományos lapban, a ScienceNews-ban is megjelent.

Vicces háziállatoknak gondolod a macskákat? Nem is tévedhetnél ekkorát / Fotó: Zhukovskaya Olga / Shutterstock

Pongrácz egy 2017-es elméleti fizikai tanulmányt akart megvizsgálni, amely szerint a "macskák teste szilárdnak tűnhet, azonban valamelyest folyékonyakká tudnak válni". Mondanunk sem kell, hogy a kutatást vicces videók ihlették, amelyekben láthatjuk, hogy a macskák bármilyen ajtórésen, vagy lyukon képesek átpréselni magukat, szinte meghazudtolva a fizika törvényeit.

Pongrácz a kollégáival együtt 38 cica otthonába látogatott el, és különböző méretű "akadálypályákat" vittek hozzájuk, amelyeket hordozható laboroknak neveztek. Ezekre azért volt szükség, mert a macskák a sima laboratóriumokban stresszesek és visszahúzódók lennének. A felmérésükhöz szükséges eszközök pedig egyszerűek voltak, két kartonpapírból készült pályát rögzítettek az ajtókerethez az összes ingatlanban, az egyiken 5 egyforma magas, de csökkenő szélességű lyuk volt, a másikon öt azonos szélességű, de csökkenő magasságú lyukkal.

A feladat egyszerű volt, a panel egyik oldalán a gazdi, a másikon a macska és a kutatásvezető. Minden kísérlet során a macskának át kellett bújnia a gazdájához az aprócska lyukakon. A 38 jelöltből 30 végigjárta a pályát, és a legérdekesebb, hogy egymástól teljesen függetlenül 22 cica habozott a különböző magasságú lukaknál a legrövidebb útnál. A változó szélességű lyukaknál azonban a legtöbb macska habozás nélkül átbújt, vagy megpróbált átbújni, a gazdáik legnagyobb megdöbbenésére.

Ezzel Pongráczék bizonyították, hogy a macskák a "próba és tévedés"-nek nevezett önfenntartó stratégiát folytatják, vagyis tisztában vannak a testméretükkel, és megpróbálnak átfolyni bármilyen aprócska lyukon, ha ez szolgálja a biztonságukat, azonban ha valahol nem látják, hogy mi fogadja őket a másik oldalon, akkor inkább meg sem próbálnak átjutni oda. Ilyenkor bekapcsol a túlélési ösztönük. Ha egy egeret kergetnének a szűk lyukon át, akkor is lehet, hogy beférnének, de ha nem látják vagy tudják, hogy mi vár rájuk a másik oldalon, akkor nem feltétlen fogják megpróbálni.