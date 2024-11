„Nagyon nehéz utat tettünk meg, de megcsináltuk” – jó híreket kapott a gyermekét daganatosan világra hozó Vivien

Vivien 12 hetes terhes volt, amikor a nyakán észrevett egy csomót, amivel azonnal orvoshoz fordult. Sajnos a gyanú beigazolódott: Vivien a nyirokrák egy igen agresszív fajtájában szenved. Az első gyermekével várandós kismamát és családját sokkolta a daganat híre, ám Vivien eldöntötte, nem hagyja, hogy őt vagy családját ledöntse lábáról a lesújtó diagnózis, hiszen a kis Olivérnek mindannyiukra szüksége van.

Vivien a daganat tudatában egy percre sem adta fel, és most boldogabb mint valaha Fotó: olvasói

A daganat eltűnt

Vivien onkológiai kezelése a terhessége alatt kezdődött meg, ám orvosai megnyugtatták, gyermeke egészségét ez nem veszélyezteti, ám az ő életét megmentheti. Az édesanya szervezetét nagyon legyengítette a terhesség alatt kapott kemoterápiás kezelés, ám a kis Olivér végül szerencsésen és makkegészségesen jött a világra. Vivien és családja boldogsága határtalan, különösen mióta az újdonsült édesanya újabb jó hírt kapott.

Nagy izgalommal vártam az október 29-ei vizsgálatot, hiszen tudtam, ezen a vizsgálaton derül ki, hogyan reagáltak a rákos sejtek a kezelésre

– meséli a Metropolnak Vivien, aki egy jó és egy kevésbé jó hírt is kapott orvosaitól. Kiderült, Vivien szervezetéből eltűntek a rákos sejtek, ám egy bélszakaszban találtak valamit.

„Jó híreket kaptam, ugyanis a daganat eltűnt. Most kezdődnek számomra a tünetmentes évek. Nagyon nehéz utat tettünk meg, de megcsináltuk. Azért az öröm mellé egy kis ijedtség is jött, mert az orvos észrevett a beleimben egy polipot. Egyből rákérdeztem, hogy ez elrákosodhat-e, és sajnos azt mondta: igen”

– magyarázza Vivien, akit orvosai folyamatosan monitoroznak majd korábbi rosszindulatú daganatos megbetegedése miatt, így egyelőre nincs oka az aggodalomra. Az édesanya és családja nem is lehetne boldogabb. A kis Olivér most a világ közepe, ráadásul az is óriási megnyugvás, hogy az újdonsült anyuka orvosainak, családjának és pozitív hozzáállásának hála képes volt legyőzni a rettegett betegséget.

Vivien és Olivér között csodálatos az összhang Fotó: olvasói

Anyukám viselte a legrosszabbul a diagnózist, amit anyaként teljes mértékben megértek. Örömkönnyekben tört ki, amikor megtudta, hogy jó híreket kaptam a vizsgálaton

– emlékszik vissza az örömteli percekre Vivien, aki azt is elárulta, a kis Olivér szépen fejlődik és az első pár hét nehézségei után most már szépen összeszokott a család.

Csodálatos érzés, hogy Olivér egyre többször ajándékoz meg a mosolyával

– zárja az újdonsült édesanya, aki bízik benne, hogy a jövőben nem nehezíti az életüket több gyötrelem és a szigorú orvosi ellenőrzés mellett 5 év múlva végleg gyógyultnak nyilvánítják majd.