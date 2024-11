Bill Viola, a videóművészet Rembrandtja mutatkozik be a Városligetben

Bill Viola műveit mutatja be a városligeti NEO Kortárs Művészeti Tér a Millennium Házában 2025. március 30-ig. Magyarországon első alkalommal láthatóak a kortárs videóművészet világhírű alkotójának művei. A Csend című egyedülálló tárlat érdekes módon három, hang nélküli videóval kelti fel a közönség figyelmét, egyetemes emberi érzéseket kiváltva. A New York Times fogalmazása szerint: Viola a „legújabb technológiát használja a legősibb érzelmek felkavarására”.

Fotó Bill Viola Találkozás című videójából

A „videókorszak Rembrandtjaként” és „hi-tech Caravaggióként” emlegetett amerikai videóművész alkotásait a világ legnagyobb múzeumai, a Guggenheim Museum vagy a Whitney Museum of American Art után most a Liget Budapest Projekt kulturális kínálatában is megtekinthetjük. A kiállításon több különleges művet láthat a közönség, amelyek a művész júliusi halálát követően egyben mementóként tisztelegnek Bill Viola munkássága előtt. A műveket kiegészítő rövid riportfilmet Christian Lund készítette a Louisiana Museum of Modern Artnak.

Bill Violát hi-tech Caravaggióként is emlegetik

A művész videóművészetének alapvető jellemzője a hang vagy annak hiánya. A Csend című kiállítás Bill Viola meditatív műveinek a világát hozza közel a nézőhöz a három: a Csendes hegy, a Találkozás és az Ősök című videóval, amelyek mindegyike az emberi létezés különböző, pszichológiai értelemben súlyos pillanatait járja körül.

A Csendes hegy képkockája

„A művek rendszerint hosszú perceken keresztül vezetik fel azt a pillanatot, amikor bekövetkezik az a megvilágosító fordulat, amely a művek jelentését adja. A néző érzelmi felkészítése, várakoztatása fontos része a műnek, ami növeli azt a hatást, amely a csúcsponton bekövetkezik. Az idő így metaforája lesz az élet eseményeinek, amelyek megértése és értéke az odavezető út karakteréből adódik” – fejtette ki Petrányi Zsolt művészettörténész, a kiállítás kurátora, akitől azt kérdeztük, hogyan lehet egy hang nélküli videóval ilyen hatást elérni a mai világban.

Íme, a válasz videón:

Bill Viola, a videókorszak Rembrandtja kiállítását, 3 hang nélküli videójának megtekintését ajánlja a Millennium Háza Neo Kortárs Művészeti Térben Petrányi Zsolt kurátor.

„Bill Viola munkásságában a hangnak vagy a hiányának kiemelkedően fontos szerepe van. Videómunkái leginkább eseményeket mutatnak, amiket logikusan valamiféle hang kísér. Hangja van a környezetnek, amely a történés helyszíne, vagy ha az nem elég markáns, Bill Viola rendszerint maga választotta zajt társít a képhez, vagy mint ahogyan a NEO kiállításra válogatott munkáin látható, teljesen elhagyja a hangot, hogy azzal növelje a képsorok nézőre gyakorolt hatását” – tudtuk meg Petrányi Zsolttól.