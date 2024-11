A videóművészet Rembrandtja: Bill Viola kiállítása

Viola műveit olyan rangos intézmények mutatták be, mint a párizsi Grand Palais – ahol retrospektív kiállítása lenyűgözte a közönséget –, valamint a New York-i Museum of Modern Art (MoMA), a Los Angeles County Museum of Art (LACMA), vagy a londoni Tate Modern, melyek központi szerepet játszottak a videóművészet elismertetésében. A Velencei Biennálén 1995-ben Viola képviselte az Amerikai Egyesült Államokat, és egyéni kiállításain bemutatott installációival és egycsatornás műveivel világszerte nagy hatást gyakorolt a videóművészet irányzataira.