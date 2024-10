Ma életbe lép egy új uniós rendelkezés: főleg őket érinti a bírsággal is járó változás

Az október 18-án életbe lépő új uniós irányelv hivatalos neve a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló felülvizsgálati irányelv, röviden NIS2. Ennek célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban egységes, magas szintű kiberbiztonságot teremtsen.

A GDPR-hoz hasonló léptékű uniós szigorítás ma lép életbe – Fotó: Pexels/Dusan Cvetanovic

Ma életbe lép az új uniós rendelkezés

Mától, azaz október 18-tól élesedik a NIS2, ami több ezer cégre vonatkozik Magyarországon. A regisztrációt elmulasztó társaságok akár szankciókra is számíthatnak a hatóságtól. Az érintett vállalkozásoknak az év végéig le kell szerződniük a biztonsági vizsgálatra jogosult auditorral is, ugyanis ha nem végzik el időben az IT rendszereik felülvizsgálatát, akár több millió eurós büntetésre is számíthatnak.

Október 18. a magyar festészet napja

Szent Lukács névnapja, aki a festők védőszentje volt, 2002 óta a magyar festészet napja is egyben. A rendezvénysorozat egy civil kezdeményezés, amit Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula álmodott meg. 2003-ban már kétnapos volt a rendezvény, 2006-ban pedig több mint egy héten át tartottak a festészet ünnepéhez kötődő események. Az idei programok többek között itt találhatók.

Ezen a napon született az első magyar regény írója

Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója és a matematikai műnyelv megteremtője 283 éve, 1740. október 18-án született Szegeden, majd ott is hunyt el 1818 júliusában. Ő használt először számos, a mai nyelvben is tovább élő matematikai kifejezést, mint például: bizonyítani, egyenlet, gömb, gyök, hasonló, háromszög, henger, húr, sugár, szög, véges.

Ma van az emberkereskedelem elleni nap is

Az Európai Unió 2007-ben nyilvánította október 18-át az emberkereskedelem elleni küzdelem napjává. Az európai nap fő célja, hogy felhívják a figyelmet az emberkereskedelem megelőzésére, és fokozzák az információ, a tudás és a legjobb gyakorlatok áramlását a területen tevékenykedő szereplők között.

103 éve szabadalmaztatták a kenyérpirítót

Az első világháború alatt Charles Strite minnesotai szerelő elhatározta, tesz valamit a menzán felszolgált rendszeresen odaégetett pirítós ellen, és 1921. október 18-án levédette találmányát, a kenyérpirítót, ami egyszerre pirította a kenyér mindkét oldalát, időkapcsolóval volt felszerelve, és pirítás után kilőtte magából a kenyérszeleteket. 1925-re a Strite-kenyérpirítók millióit dobták piacra, az új találmány óriási siker volt.