Óbuda: így járt a rendbontó csöves, miután rendőrt hívtak rá

Elszakadt a cérna a Pók utcai lakótelepen élőknél, miután régóta rettegtek egy utcán lakó agresszív, őket naponta zaklató férfitól. Miután az óbudai önkormányzat a határozott kérésükre sem lépett a probléma felszámolása érdekében, kénytelenek voltak rendőri segítséget kérni.

Óbuda: Az agresszív férfi gyakran összeverekedett más csövesekkel, italoztak, sőt egy alkalommal fényes nappal szexeltek a padon – Olvasói fotó

Mint megírtuk, Óbuda köztereit és parkjait ellepték a gyakran agresszív, esetenként bandába verődő csövesek. A napi szintű balhé, kiabálás, italozás érthető módon aggasztja a lakókat. A helyzet félelmet és felháborodást vált ki, ahogy a megjelenő agresszió is. A közösségi oldalakon egyre több a panasz, a városvezetés viszont hallgat. Legutóbb a Pók utcai lakótelep környékén történtek robbantották a netet, miután egy balhés csövesre ráhívta a rendőrséget az egyik lakó. A zsaruk éppen jókor érkeztek, mert kiderült, hogy az utcán lakó agresszív férfit körözték. Vélhetően ő az, aki többször késsel támadta meg a járókelőket, és állandó volt a balhé, a hangoskodás körülötte. Igaz, az agresszív fickón kívül is vannak még jó néhányan, akik félelmet keltenek a környéken...

Óbuda: A lakók megkönnyebbültek

„Most hívtam ki a rendőrséget! A jó durva életbe, hogy itt nem történik semmi az ügyben! Ezek az alkoholisták itt ordítoznak, verekednek” – írta az a Facebookon, aki a hatóságot értesítette.

„Na végre!” – hálálkodott egy Pók utcai lakos, megjegyezve, hogy legalább eggyel kevesebb a rendbontó.

„Az egyik alak közülük ma reggel a Torma Károly utcai ház bejárata előtt vizelt” –jegyezte meg egy másik lakó.

„Elszomorító látni nap mint nap, hogy ez megy ebben a kerületben…” – írta szomorúan egy helyi.

„Mellette álltam, amikor elkezdett hadonászni a késsel”

A most lekapcsolt agresszív férfi már nyáron is okozott fejtörést a kerületieknek, akik a városrész Facebook-csoportjában azonosították több helyszínen is.

„Tegnap a CBA előtt késsel szaladgált ez a pali” – azonosította valaki a fotóról a férfit.

„Ijesztő volt, le akart szúrni egy idősebb urat, aztán egy hölgyet. Ez a helyzet tarthatatlan. A férfi mellett álltam, amikor elkezdett hadonászni a késsel. Még jó, hogy nem engem talált meg, mert éppen telefonáltam” – panaszolta egy másik helybéli.