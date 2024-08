Hajléktalanok tartják rettegésben a Budapest szívében lakókat

Előre lehetett tudni, hogy egyszer még baj lesz abból, hogy a Batthyány téren életvitelszerűen csöveznek ellátatlanul a hajléktalanok. Most odáig fajult köztük a veszekedés, hogy az egyikük borosüveggel fejbe vágta a másikat. A 33 éves áldozatot kórházba szállították.

A járókelők teljes megrökönyödésére három hajléktalan brutálisan összeveszett

Fotó: Facebook

Egyre durvább a helyzet az első kerületi közlekedési csomóponton. A múltkor fényes nappal kedveskedett orálisan egy illuminált, utcán élő nő egy férfinek. A közterületen ürítés látványáról és az agresszív hangoskodásokról már ne is beszéljünk. Most a Batthyány téren héderelők közül hárman összeszólalkoztak, mire az egyikük fejbe vágta egy borosüveggel a másikat. A rendőrség azonnal a helyszínre érkezett és intézkedett. A járőrök két férfit fogtak el, az egyiküket garázdaság, a másikukat életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, utóbbit őrizetbe is vették.

Az ellátatlan hajléktalanok egymás közti harca odáig fajult, hogy egyikőjük kis híján életét vesztette. Fényes nappal, a Batthyány téren egy életmentő műtét és a mentősök gyors, szakszerű munkája kellett ahhoz, hogy ne történjen tragédia. Egyre gyakrabban fordulnak elő az I. kerületben ehhez hasonló esetek. Tereink lezüllöttek, utcáink nem biztonságosak. A helyzet világos, azonnali cselekvésre van szükség. V. Naszályi Márta leköszönő polgármester sajnos az utóbbi hetekben még jobban elengedte a kerület vezetését

– írta közösségi oldalán Böröcz László, újonnan választott fideszes polgármester.

Ősztől ennek véget vet, ígéri az új polgármester

Böröcz László szerint V. Naszályi Márta polgármester és a baloldali városvezetés évekig szőnyeg alá seperte ezeket a problémákat Fotó: MW

Böröcz László újonnan megválasztott I. kerületi polgármester már korábban beszélt arról a Metropolnak, hogy azonnal hozzáfog a rendrakáshoz, amint átveszi hivatalát. Szerinte ugyanis a közterületeken sem erőszakos, sem közszeméremsértő cselekményeknek nincs helye, ahogyan a szipuzásnak, alkoholizálásnak és csövezésnek sem.

Megerősítjük a közterület-felügyeletet, parkőri rendszert fogunk bevezetni. Folyamatosan figyelemmel fogjuk kísérni a közterületek állapotát és a lehető leghamarabb közbeavatkozunk ott, ahol szükséges. Mostanra sajnos a Vérmező, a Batthyány tér, a Vásárcsarnok környékén, de legújabban már a Mária téren is megjelentek az ilyen magatartású, ellátatlan, utcán élő emberek. Sok esetben a padokon ülve vagy azok közelében végzik el kis- és nagydolgaikat, ami egészségügyi kockázatokat is jelent. Ezért szakemberek bevonásával, a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen azonnal felszámoljuk ezt a helyzetet

– ígéri az újonnan megválasztott polgármester, aki hangsúlyozta: fontos része a kerület rendbetételének, hogy ne legyenek a közterületen ellátatlan hajléktalanok, csövezők. Akinek segítségre van szüksége, annak segíteni kell, de nem lehet megengedni, hogy a lakókat zaklassák és a kerület élhetetlenné váljon.