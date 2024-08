Kormányzati támogatással nyílik új bölcsőde a Naphegyen

V. Naszály Márta nem fejlesztette a kerületet, balos képviselői kritizálták emiatt

V. Naszály Márta nem a kerületiek érdekeit tartotta szem előtt Fotó: Soós Lajos

Azóta indult fejlődésnek az I. kerület, amióta V. Naszály Márta elvesztette testületi többségét 2022-ben. A naphegyi bölcsi megvalósulása is a kormánytámogatásnak köszönhető, hiszen 2019–2022 között egyetlen kerületi bölcsi sem jött létre, nem bővült a férőhelyek száma sem, annak ellenére, hogy folyamatosan nagy igény lett volna rá és V. Naszály kampányígéretei között is szerepelt ez. Azt, ahogyan a népszerűségét vesztett polgármester vezette a kerületet, még balliberális képviselőtársai is kritizálták, többek közt az elmaradt fejlesztések miatt. Kovács László György LMP-s kerületi képviselő korábban erről így nyilatkozott:

„Nagy ígéretek hangzottak el a kerület fejlődésével kapcsolatban, de a kerület polgárait érintő legfontosabb ügyekben azonban nem történt semmilyen változás 2022-ig. Csak saját magának köszönheti (V. Naszály Márta), hogy 2022-ben elvesztette a kerületben a többségét” – nyilatkozta korábban a Várnegyednek Kovács László György LMP-s kerületi képviselő.