Túlárazott felújítás, előnytelen szerződések – Ősszel kiderül az igazság az I. kerületben, a fideszes városvezetés átvilágítással kezd

"Bár testületi döntés született róla, mégis egy éve blokkolja a jelenlegi baloldali kerületvezetés az önkormányzat pénzügyi és jogi átvilágítását. Az októberi váltás után ezt azonnal meg fogjuk tenni"–mondta a Metropolnak Böröcz László. Az I. kerület újonnan választott fideszes polgármestere azt is elárulta, mi lehet az oka V. Naszályi Márta és a baloldali többség időhúzásának, de arról is beszélt hogyan készülnek már most az októbertől induló ciklusra.

V. Naszályi Márta önkormányzata már szétesett Böröcz László szerint Fotó: MW

Túlárazott felújítások, drága eszközbeszerzések, több korrupciógyanús ügy is kipattant az elmúlt években az I. kerületi önkormányzat háza táján. Ezért Budavár önkormányzatának testülete arról hozott döntést bő egy éve, hogy átvilágíttatja a működését pénzügyi és jogi területen. Ebből derülhet ki ugyanis, hogy minden egyes szerződés, minden beruházás szabályszerű-e, illetve érte e érdeksérelem az önkormányzatot az elmúlt években. A döntés értelmében ehhez kellett volna V. Naszályi Mártának kiírnia egy közbeszerzést azért, hogy a piaci könyvvizsgáló cégek pályázhassanak és utána megkezdődhessen a vizsgálat. A baloldali kerületvezetés azonban még a közbeszerzés kiírásáig sem jutott el, inkább húzták az időt. Böröcz László szerint nem véletlenül.

Ezer sebből vérzik az önkormányzat működése, emiatt blokkolhatták azt egy évig, hogy tiszta képet kapjunk róla. Októberben viszont azonnal megindítjuk a szükséges eljárásokat, így ki fog derülni, valójában mik is történtek itt az elmúlt 4,5 évben

– mondta Böröcz László, aki egy kezén sem tudja megszámolni a kétes ügyeket.

8 millió forintos munkáért 18,5 millió forint

V. Naszályi Márta vezetése alatt számos botrány lengte körbe az önkormányzatot. Év elején például az Officium ügyétől volt hangos a sajtó. A baloldali vezetésű városrész jelentősen túlárazott beszerzést bonyolított le. A Fidesz szerint a polgármester összesen 18,5 millió forintra szerződött egy valójában 8 millió forintos munkáért. Ráadásul a párbeszédes V. Naszályi Márta által vezetett I. kerület a képviselők tudta nélkül szerződött le a Officium Irodafejlesztő Zrt.-vel.