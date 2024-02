Haveri cég, túlárazott megbízás Budavárban?

"Felszólítjuk a polgármestert, hogy ne bujkáljon tovább a sajtó elől, illetve azonnal adjon magyarázatot arra, hogyan fordulhatott elő egy ilyen pofátlan lopás az általa vezetett önkormányzatnál! A botrány kapcsán büntetőfeljelentést teszünk"– jelentette ki Böröcz László. A kormánypárti politikus arra a kipattant korrupciós ügyre reagált, amelyben a baloldali polgármester önkormányzat egy haveri céget bízott meg összesen 18 millió forintért a helyi közterület-felügyelet beléptető és kamerarendszerének felújítására, többszörös áron...

V. Naszályi Márta polgármester Fotó: Soós Lajos

Ebben az ügyben nemcsak az a felháborító, hogy egy ilyen visszaélés egyik főszereplője maga a polgármester, de az különösen pikáns, hogy a túlárazott beruházás elkészülte után V. Naszályi Márta még kitüntetést is adott a kivitelező cégnek

–mutatott rá Böröcz László. A helyi Fidesz elnöke hozzátette:" Az Officium nevű cég először bútorokat szállított az épületbe több tíz millió forintért, majd később a beléptetőrendszerek kiépítését és karbantartását is rájuk bízták. Az eszközöket dupla áron, 4,5 millió forintért adták, miközben ugyanezt nagyjából 2,3 millió forintért bárki megvásárolhatja a neten. A munkaidő-nyilvántartó szoftvert közvetlenül a gyártó weboldalán bruttó 703 000 forintért kínálja, de a szerződésben a cég több mint bruttó 1 millió forintért szállította le az önkormányzatnak. Ugyanakkor a felszerelt hat darab IP-kamerát is több mint kétszeres áron, bruttó 782 346 forint helyett bruttó 1 767 840 forintért adták el".

Böröcz László Fotó: Facebook

A helyi Fidesz által bekért árajánlat alapján – amit egy közismert biztonságtechnikai cég adott – Böröcz szerint kimondható: "A telepített beléptetőrendszer havi karbantartási és üzemeltetési díja több mint a duplája a piacon elérhetőnek. A bekért árajánlat alapján bruttó 157 480 (összesen 5 669 280) forint havonta, szemben a megkötött szerződéssel, ami bruttó 342 900 (összesen 12 344 400) forintot tartalmaz. A szerződés szerinti 3 évvel számolva 6 675 120 forint a különbség a valós és a szerződés alapján kifizetett összeg között. Azaz összesen 18 470 880 forintot fizetett az önkormányzat, nagyjából a dupláját a valós piaci áraknak".

Nem ez az első kétes eset a Budavárban

Tavaly bombaként robbant a hír, hogy végrehajtóval záratja be a közel 200 éves híres cukrászdát a budai várban az I. kerületi polgármester. Emlékezetes, botrány tört ki amiatt, hogy V. Naszályi Márta állítólag azt ajánlotta a Ruszwurm tulajdonosának: támogassa a választási kampányát, és akkor előnyös bérleti szerződést köthet. Az ügyben vizsgálóbizottság is alakult. A Ruszwurm cukrászdán kívül a Vári Puncs Bt. esetében is kár érte az önkormányzatot a vezetőség miatt, míg az Officium Irodafejlesztő Zrt.-vel több mint kétszeresen túlárazott szerződést kötöttek.