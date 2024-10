A boncasztal és a halottaskocsi is megmaradt - 150 éve elhagyott hullaházra bukkantak

Manapság már hazánkban is egyre nagyobb divatnak örvend, hogy rég elhagyatott épületket térképzeünk fel. A Metropol is több cikket lehozott arról, hogy Magyarországül számtalan elhagyott épület áll. Az egykori lakosok úgy hagyták hátra ezeket az épületeket, hogy még a kolbász is lógva maradt a spájzban, és még a babák is ott pislognak a nappaliban. Ez azonban nem csak hazánkban divatos tevékenység.

Egykoron halottasház volt az épület

Szerte Európában vannak olyan kalandvágyó fiatalok, akik elhagyatott házakat térképeznek fel, és akik arra kíváncsiak, hogy milyen állapotban maradtak hátra ezek az épületek. Idehaza találtak már balatoni kísértetnyaralót, rejtélyes alagutat, de küldöldön is nagy divatja van az ilyesféle felefedezéskenek.

Most egy 150 éve elhagyott hullaházat találtak egy belga temető mellett. Ez egy elhagyatott belgiumi kórházkomplexum része, amelyet egészen a XX. századig használtak. Kívülről egy Jézus-szobor áll, ha pedig belépünk, egy viktoriánus-kori hullaház tárul a szemünk elé. Még az eszközök is megmaradtak, így tehát megörökítették a boncasztalt, a halottaskocsit, és számos döbbenetes eszköz található még itt.

A régi hullaház fotóit IDE kattintva lehet megtekinteni.