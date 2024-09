Szerelmet hozhat a Skorpióba lépő Vénusz, ha ezt teszed, megtalálod a lelki társad

A Skorpió Vénusz szerelmet hozhat, ha igazán figyelsz a jelekre. Ez az időszak nagyon kifinomult megérzéseket ébreszt benned, ilyenkor könnyen átlátsz másokon, látod a valódi motivációikat, nagyon érzékeny leszel – írja az Astronet. Ez idáig nagyon jól hangzik, hiszen ki ne akarná megtalálni az igazi lelki társát?! Viszont sajnos most mindent áthat az erős hatalomvágy, féltékenység, vagy birtoklási vágy is, hiszen a Vénusz a Skorpió jegyében rangját veszíti, így a nehezebb tulajdonságai erősödnek fel.

A szerelmi horoszkóp szerint intenzív időszak vár többi csillagjegyre is, van, aki megtalálja a lelki társát Fotó: Pixabay

Három csillagjegy talál rá a lelki társára: a Szűz, a Rák és a Mérleg szerelmet várhat

Igazi lelki társunk megtalálása szinte genetikailag kódolva van belénk. Ösztönösen vágyunk egy igazi társra, aki mellett biztonságban érezhetjük magunkat, jövőt tervezhetünk vele és mindemellett mély érzéseket, szenvedélyt élhetünk meg. Most itt a tökéletes alkalom arra, hogy ez meg is valósuljon: a Vénusz ugyanis, ami köztudottan a szerelem bolygója, belépett a Skorpióba. Ez sokak számára elhozhatja az igaz szerelmet. Az Astronet szerint erre a legnagyobb esélye a Szűznek, a Ráknak és a Mérlegnek van, akikre ez az időszak szinte mágikusan hat. Jó érzékkel találhatnak rá a megfelelő partnerre.

Ha Rák vagy, akkor nagyon élvezni fogod ezt az időszakot, és most ha ismerkedsz, akkor átlátsz azokon, akik csak manipulálni próbálnak. Rátalálhatsz a lelki társadra, így figyeld a jeleket és szavazz bizalmat annak, aki felé mély érzéseket táplálsz. Szűzként a szerelmi horoszkóp szerint most jó érzékkel találsz rá a megfelelő társra. Viszont a másik birtoklási vágyával komoly gondjaid lesznek, néha úgy érezheted, fojtogató a másik ragaszkodása. Erre figyelj és ha azt érzed, hogy működik a dolog és nem fojt meg a másik, akkor tudhatod, ő a megfelelő számodra. A Mérlegek valósággal ragyognak most és nincs az a trükk, amit be ne dobnának a csábítás érdekében. Sikerrel is járnak majd és akivel most kezdődik a kapcsolatuk, az az igazi, nagy szerelem lehet a számukra.

A Vénusz a Skorpió jegyébe lépett, ami most elhozhatja az igaz szerelmet több jegy számára is

Fotó: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock

Alaposan felkavarja a Vénusz a szerelmi életünket

De persze a többi csillagjegynek sem kell búsulnia.