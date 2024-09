Szerelem van születőben? Ez a jegy ma ráeszmél: jobban vonzódik valakihez, mint eddig hitte

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Reggel és délelőtt még a hétköznapi intézni valók nyomaszthatnak, legalábbis ezt jelzi a Hold, ezenkívül bekavarhat valamilyen félinformációval a Neptunusz, az estéjét viszont csodálatos fényszögek aranyozhatják be. Lehet ez egy beszélgetés, ami váratlan felismeréseket hoz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden egy érdekes hír, vagy beszélgetés hatására egy új dolog kerül az érdeklődése középpontjába. Ha így van, igyekezzen lehetőleg mindent megtudni a témában, olvasson, tájékozódjon.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden könnyen előfordulhat, hogy miközben valakivel a magánéletéről beszélget, valójában önmagáról tud meg, vagy érte meg valamit. Ez felszabadító erővel lehet önre! Ebből is láthatja, hogy a dolgok mindig fejben dőlnek el.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Skorpió Vénusz miatt most nagyon népszerű, és köthet új ismeretségeket. De az is lehet, hogy valakivel most újra találkoznak, és egész új szintjére lép a kapcsolat. Néha bizony újra kell kezdeni az ismerkedést, hiszen nem sok a közös pont immár az életükben.