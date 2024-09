A legtüzesebb szenvedélyek törnek ma elő: a Vénusz a Skorpióba lépett

2024. szeptember 23., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap a Mérlegben megnyugvást hoz(na), de a Vénusz, ami a Skorpióba lép, igencsak felkorbácsolja a szenvedélyt. Nap közben az idő szorítása okozhat gondokat (Szaturnusz fényszöge). A mai este tökéletes ismerkedni, vagy randizni, romantikázni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mérleg Nap harmóniát, a Skorpió Vénusz szenvedélyt hoz. Ha szingli akkor most nagyon felerősödik önben a vágy a társ iránt. A Skorpió Vénusz pedig a segítségére lesz abban, hogy már ismerkedéskor is átlásson a másikon...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn képes lehet arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé lásson, ezért észreveszi azt is, ami nem fog tetszeni. Ez pedig kisebb nézeteltéréseket, konfliktusokat eredményezhet. Gondolja meg alaposan, hogy reagál!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn önre is erősen hat a Skorpió Vénusz. Szinte olvas a másik gondolataiban, és nagyon szenvedélyes is lesz. A rejtett összefüggéseket is azonnal meglátja. Az is lehetséges, hogy olyan pénzügyi lehetőséget kap, amit vétek lenne visszautasítani.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szenvedélyes napra számíthat hétfőn. A lelkesedés hozhat sikeres munkát, ügyes feladatmegoldást, de azt is, hogy bizony nem nézi, ki a másik, és még a főnökének is beolvas, ha a helyzet úgy hozza. Arra is figyelnie kell, hogy ne ítéljen elsőre!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn nehezen találja a helyét. Úgy érezheti, hogy amint végez egy feladattal, már jön is a következő, és szusszanásnyi pihenés se jut. A Nap a Mérlegben jár, ilyenkor az tesz a legjobbat, ha kiszellőzteti a fejét.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mérleg hava, őszi nap-éj egyenlőség: mindkettő szinte mágikusan jó hatással van önre. Most nagyon jól működik a világban, és a kapcsolatai is működőképesek. Könnyen célt ér. A Skorpió Vénusz viszont jelezhet birtoklási vágyat, féltékenységet. Vigyázzon, hogy a párja ne értse félre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz, a szerelem és a kis szerencse bolygója ma belép a jegyébe. Innentől pár hétig szerencsésebbnek, szerethetőbbnek fogja magát érezni. A véletlen is a kezére játszik majd. Ma azért érheti bosszúság is: az időbeosztással lehet gondja.