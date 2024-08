"Épp, csak hogy élek" – üzente halála előtt a kétgyermekes édesapa

35 év: mindössze ennyi adatott egy fiatal, kétgyermekes édesapának, aki sem ötéves fiát, sem hároméves lányát nem láthatja felnőni, miután a rák egy rendkívül ritka, ám annál kegyetlenebb formája elragadta őt. Ugyanakkor az is igaz: harcos természetének és kitartásának köszönhetően sokkal többet lehetett szeretteivel, mint azt a dokik jósolták: gyakorlatilag kétszer is túlélte a neki feltételezett időt, sajnos azonban végül a kór felülkerekedett. A brit Luke Goodwin ráadásul úgy döntött: küzdelmét megosztja másokkal is: közösségi felületein több ezren követték.

Luke Goodwin két éven keresztül küzdött az izomzatát megtámadó rákkal Fotó: YouTube

Luke 2022 augusztusában kapta a szörnyű diagnózist: leiomioszarkómája van, ami egy rendkívül ritka rosszindulatú simaizom daganat. Az LMS csaupán a rákos megbetegedések 0,17 százalékát teszi ki, azonban amilyen ritka, annál kegyetlenebb: az édesapa esetében kezelésekkel együtt is mindössze 12 hónapos túléléssel számoltak az orvosok. Tavaly októberben ismét közölték a szakemberek: noha már most többet élt, mint gondolták, pár hónap, és a betegség elviszi. Ehhez képest júliusban – az utolsó videójában – is arról számolt be: ugyan az elmúlt napokban rosszabbul van, de még mindig él. Mint megemlítette: egyik követője kommentben rá is kérdezett erre.

"Még mindig élek. Épp, csak hogy, de élek" – jelentette ki viccelődve a július 18-án közzétett videóban. Ekkor még senki sem tudhatta, hogy ez lesz az utolsó ilyen bejelentkezése. Luke Goodwin augusztus 2-án, családja, szerettei körében hunyt el – számolt be a gyászhírről a The Sun.

Édesanyja, Lisa úgy jellemezte a férfit, mint ki mindig másokat helyezett maga elé. A gyászoló asszony arról is beszélt: hősként tekintett rá az egész család.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Luke diagnózisa két éve kiderült, a sötétben tapogatóztunk, mindenre rákerestünk, hátha megtudunk valamit. Kétségbe voltunk esve, mert nem tudtuk, mit tegyünk. Mindez Luke mentális egészségére is hatással volt, de aztán egy nap elhatározta, hogy nem hagyja magát legyőzni

– magyarázta az asszony.