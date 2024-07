UFO jelent meg a Pilis-hegységben, fotón a bizonyíték: „Bámulatos látvány volt!”

Felejthetetlen volt, és nyugalmat árasztó volt – így emlékezett vissza V. Mónika arra, amit 2023 őszén Pilisszántón megélt. A most 33 éves nő mindig is hitt a spiritualitásban, ezért elhatározta, hogy pont holdtöltekor viszi el barátját a Pest vármegyei hegyek közé. A hobbicsillagászok a holdat és a csillagokat szerették volna kémlelni, de titkon Mónika remélte, történni fog még valami más is az égbolton. Jól ráérzett: olyat látott a barátjával, ami miatt máig visszajár a Pilis-hegységbe!

A hobbicsillagászok egy ufót láttak a Pilisben / Fotó: Midnight Studio TH / Illusztráció: Shutterstock

„Üzentem a földönkívülieknek”

A Párkányban, Szlovákiában élő nőnek régi terve volt, hogy ellátogat a Pilisbe. Pompás este volt, a tiszta égbolt és a fás, dombos környék varázsa rögtön magával ragadta Mónikát és barátját. Rögtön elő is kapták távcsövüket. „Amikor már odaértünk, javában fenn volt a Hold. Vittem távcsövet állvánnyal, és azzal néztük a Holdat” – kezdte el mesélni a Metropolnak Mónika, aki a barátjával ott éjszakázott a hegyek között.

Mivel „erősen érezték a hely szakrális erejét”, Mónika azt gondolta, itt a pillanat.

Este fél 11 tájékán gondolatban üzentem a földönkívülieknek. Kértem őket, ha léteznek földönkívüli intelligenciák, akkor adjanak jelet. Meglepődtem! Több mint 10 percen belül a pilisi hegyek mögött észrevettünk egy fénylő csillaghoz hasonló jelenséget

– folytatta a nő.

„Bámulatos látvány volt!”

Először azt hitték, valóban csillag lehet, ám hamar rájuk cáfolt az, amit a távcsövükön láttak. Szerintük egy fénylő UFO lehetett! „Egyre jobban fényleni kezdett és úszott fel a hegyek közül az égboltra, aztán megállt egy ponton. Egyikünk sem látott még hasonlót. Elkezdtük a távcsővel megfigyelni, mi lehet az. A belsejében az UFO kékesfehér színeket szórt. Bámulatos látvány volt!” – árulta el Mónika, aki fotókat is készített a lélegzetelállító látványról.

Mónika üzent, és szerinte kapott választ a földönkívüliektől. Egy fénylő UFO jelenhetett meg neki / Fotó: Metropol olvasó

A fénylő ufó órákig a Pilis-hegység felett lebegett.

Sokáig figyeltük, órákig, néha bóbiskoltunk és az UFO ugyanott volt! Nem változtatta a pozícióját, nem is közeledett, így nem tudtuk hova tenni, amit láttunk. Hajnalban, amikor kezdett pirkadni, már nem láttuk. Eltűnt!

– folytatta a párkányi nő.