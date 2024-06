Az újpestieknek üzenhetett egy ufó: különös, mit hagyott a panelek felett – Videó

Sokan a szívükhöz kaptak egyik hétköznap, amikor hazaértek Újpestre. Többen ugyanis egy nagyon különös jelenséget láttak, amelyre máig nem tudják a választ – mégis, mi lehetett?

Különös repülő tárgy cikázott Újpest egén. Ufót láttak a kerületben élők?

Üzentek az idegenek?

Rengetegen kezdték találgatni Újpesten, mégis milyen égi jelenséggel volt dolguk június 11-én, kedden. Azon az estén több szemtanú is beszámolt róla a különböző ufókkal és földönkívüliekkel foglalkozó Facebook-csoportokban, hogy egy vad mozdulatokkal repülő – vélhetően – tárgyat láttak az égen.

Kovács Ádám (akinek nevét kérésére megváltoztattuk), még az ominózus estén feltöltötte az egyik ufós csoportba, amit akkor látott. A fiatal férfi épp az ablakán nézett ki, amikor a felhős égbolton egy fehéren fénylő, körkörösen cikázó azonosítatlan repülő tárgyra lett figyelmes, ami pillanatok alatt nyolcast írt le a panelok felett. Üzent volna egy ufó az újpestieknek?

Nem tudom, mi lehetett, de nem zárom ki, hogy ufó volt. Már semmin nem lepődök meg

– mondta kedélyesen az újpesti férfi.

„Biztos nem repülő”

Ádám rögtön telefont ragadott, és megörökítette az ufót – tudta, hogy ritka pillanatnak lehet szemtanúja. Este 11 óra körül volt, és amint elkészült a felvétel, feltöltötte az egyik ufós csoportba. A kommentcunami azonnal beindult: félszáznál is többen kezdték találgatni, mégis mi lehet a felvételen?

„Katonai drón?” – kérdezte egy férfi a videó posztja alatt, mire egy másik azonnal rávágta:

Biztos nem! Ezer méter felett látszik az ufó, a drón ilyen fektetett nyolcast nem tud leírni

– húzta alá a férfi.

Az ufót Békásmegyeren is kiszúrták az égen, egy anyuka pedig három nappal korábban is látta a gyermekével. „Pont ugyanezt láttuk három napja is! Akkor nem mozgott, csak lebegett az égen. Azt hittük repülő, de amilyen gyorsan eltűnt a semmiben jobbra elhúzva, biztos nem az volt” – érvelt az édesanya.

Mutatjuk a videót az ufóról!