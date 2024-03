Rendkívüli hír: repülő csészealjat fotóztak Magyarország egén

Zsolt nagyjából 20-25 másodpercig láthatta az égen megjelenő idegen testet, és az első döbbenet után elővette telefonját, hogy megörökítse a nem mindennapi látványt. A férfinak szerencséje volt, mert épp, hogy lefotózta a légi eszközt, az hangtalanul és iszonyatos tempóban eltűnt az égről. Ekkor kapcsolt be a férfinál a baljóslatú megérzés: repülő csészealjat fotózhatott Mánd községben.

Hang nélkül és iszonyú tempóban közlekedett az égi jármű Olvasói fotó

Mikor a férfi reggel megpillantotta az égen megjelenő különös tárgyat, katonai drónnak vélte, ugyanis az ukrán–orosz háborús konfliktustól nem messze, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis településen él.

Egy helyben állt és lebegett hang nélkül. Nagyjából 20-25 másodperc volt az élmény, ebből úgy 15 másodperc a csodálkozásra ment el, annyira letaglózott

– emlékezett vissza lapunknak a különös jelenségre Zsolt, aki a meglepettségén hamar úrrá lett és elővette a telefonját, hogy megörökítse az égen lebegő eszközt. A fényképet sikerült elkészítenie, ám a repülő tárgy egyik pillanatról a másikra, igen nagy sebességgel eltűnt az égről.

Mikor eltűnt az égről, kétségeim támadtak, így kinagyíttattam a fotót, amin szerintem egyértelműen látszik, hogy nem drón

– állítja a férfi, aki a képet egy sok éve földönkívüli észlelésekkel foglalkozó szakértőnek is elküldte, hogy minden kétséget kizáróan beigazolódjon a gyanúja, miszerint telefonjával földönkívüli teremtmények repülő járművét sikerült megörökítenie.

Íme a kiélesített fotó a repülő tárgyról Olvasói fotó

Zsolt azért döntött úgy, hogy kielemezteti a képet, mert az eset után az eredeti fotót megosztotta egy Facebook-csoportban, ahol pillanatok alatt szétszedték a kommentelők.

Töröltem a posztot, mert a viccet szeretem, de néhányan megengedhetetlen stílusban nyilvánultak meg, aminek én nem szerettem volna kitenni magam

– magyarázza a férfi, aki most a szakértő véleményére vár, bár ő maga sejti, hogy amit sikerült lencsevégre kapnia, bizonyíthatja a földönkívüli lények létezését. Mánd egy kis település, így sokan értesültek az esetről. Mivel a falubeliek ismerik és szeretik Zsoltot, nem vonják kétségbe, amit állít, sőt, akadnak olyanok is, akik Zsolt fotóját látva maguk is be mernek számolni személyes ufóészleléseikről.