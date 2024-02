Furcsa észlelés Kispesten: ismét szivárványszínű UFO-t sikerült lefotózni? - Fotó

Sarki fény vagy űrhajó? - ismét egy érdekes jelenség tartja lázban a Kispesten élőket. Csütörtök este a panelek felett, a felhős égbolton élénk zöld és sárga fények jelentek meg. A helyiek állítják: a földről nem látszik felfelé világító fénycsóva, így szerintük idegen tárgy világíthatott lefelé.

UFO a belváros felett!

- írta egy nő, az egyik kispesti csoportba.

A megosztott fényképén halványan láthatók a fények, ám a kommentek között hamar megjelent egy férfi, akinek sikerült élesebb és élénkebb képet is készítenie a jelenségről. Megkérdeztünk egy helybélit is, aki szintén látta a fényeket.

"Gyönyörű élénk sárga és zöld színű volt az égbolt, ezen a területen. Pontosabban a felhők voltak színesek, ott, ahová rávetült ez a fény. Érdekes, mert alulról nem láttunk semmilyen fényforrást, mint korábban, amikor egy rendezvény miatt erős lámpákkal világítottak. Ez olyan volt, mintha fentről – a felhők fölül – világítana lefelé. Azt hiszem emiatt tört ki megint az UFO láz, mert túl érdekes volt a látvány ahhoz, hogy egyszerűen megmagyarázzuk valamilyen természeti jelenséggel. Sokan egyébként sarki fénynek nevezték, de nem arról van szó, mivel azt máshol is lehetett volna látni, nem csak egy pontban. De ki tudja… Szerintem nagyon szép volt" – meséli.

Szivárványszínű UFO az égen?

Korábban egy fiatal nőnek és a barátainak sikerült olyan képet készítenie, ami jelenleg lázban tartja Tiszaföldvárt. Elmondása szerint pontosan ilyen fényekben tündöklő gömb volt az is, ami annak idején leszállt a szántóföldjükön! A fiatal nő szerdán (január 10.) tartott hazafelé két barátjával, amikor az égre pillantva megláttak egy ismeretlen, szivárványszínekben pompázó idegen tárgyat, ami össze-vissza mozgott az égen. Szerinte űrlényekről van szó, amik rengetegszer látogatják meg a bolygónkat. Íme a fénykép:

Januárban Csömörön láttak egy érdekes jelenséget, de ott megérkezett a megfejtés



Az égen megjelent körök hatalmas érdeklődést váltottak ki a helyiekből, akik szerint több mint furcsa volt a látvány, ugyanis szabályosnak tűnő körök és körfoszlányok követték egymást az égen.

Sokak szerint egyértelmű, hogy UFO volt. Azonban a titokra hamar fény derült, ugyanis még korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat tette közzé a megfejtést:

„A repülőgépek kondenzcsíkjait figyelve lehet észrevenni, hogy torz gyűrűkből álló lánccá alakulnak át. Ezt a hatást Crow-instabilitásként ismerjük S. C. Crow amerikai fizikus után. A gépet követő kondenzcsíkok az örvénylés hatására egymással is kapcsolatba léphetnek: a szárnyvégekről leszakadó, egymással szemben forgó örvények a géptől távolodva egyre nagyobb ívet írnak le, egy idő után összeérnek s oszcillálni kezdenek, majd egymástól nagyjából szabályos távolságra szétszakítják a kondenzcsíkot. Ezután a szakaszokra bomlott kondenzcsík egymással szemben lévő darabjai gyűrűket alkotnak. (Ha a légköri feltételek kedvezőek, maguk a leszakadó szárnyvégi örvények is láthatóvá válnak a bennük kondenzálódó pára okán – ekkor maguk az örvények mutatják a fent leírtakat.)” – írták.